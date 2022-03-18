شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة صحية تناوليها يوميا للحصول على بشرة صافية ومتوهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسبب الإجهاد والملوثات البيئية والأطعمة غير الصحية إصابة البشرة بعدد من الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدى وحبوب الشباب، وتعد مشاكل الجلد أكثر تعقيدًا وإجهادًا، خاصةً عندما تترك آثارها على الوجه وأكثر من ذلك، ولهذا السبب يوصى الخبراء بشدة بمراقبة ما تأكله لأن الجلد والتوتر والأمعاء أشقاء لا ينفصلون، يمكن أن تساعدك هذه الأطعمة الصحية على إعادة بشرتك إلى مسارها الصحيح، وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

الأطعمة الصحية للحصول على بشرة صافية الزبادي:

أمعاء صحية ، بشرة صحية، تشمل هذه الوجبات البروبيوتيك ، وهي البكتيريا المفيدة التي تتطلبها أمعاؤنا لتعمل بشكل صحيح، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في الهضم والالتهابات.

المكسرات:

غنية بالمعادن مثل الزنك والسيلينيوم ، وهي مفيدة لبشرتك يساعد السيلينيوم في تكوين خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، لطالما ارتبط الزنك بتقوية جهاز المناعة والحماية من الجذور الحرة ومسببات الأمراض.

شاي أخضر:

هل سبق لك أن لاحظت أن رفاقك الذين يشربون الشاي يتمتعون بأجمل بشرة؟ لأنهم يحصلون على مزايا الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة ، التي تعيث فسادًا في الجلد والجهاز المناعي، كلما كانت بشرتك أكثر صحة ، كان نظام المناعة لديك أفضل.

سمك:

قد لا يكون هذا هو الطعام المفضل لمعظم الناس ، ولكن لا يمكن المبالغة في أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية، إذا كنت لا تستطيع تناول السمك ثلاث مرات في الأسبوع ، فقد يكون تناول مكملات أوميجا 3 خيارًا ممتازًا، يمكن أن يساعد ذلك في الترطيب وحتى إنتاج الزيت.

التوت:

التوت غني بمضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، كما أنها غنية بالألياف ، مما يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية لصحة الجلد ، خاصةً إذا كانت المشكلات هرمونية بطبيعتها.

الثوم:

هل هناك شيء أكثر إغراءً من رائحة زيت الزيتون والثوم على نار هادئة؟ بشرتك تحب هذا الأليسين ، مادة موجودة في الثوم ، تتفاعل مع دمائنا للقضاء على البكتيريا والفيروسات الخطرة، غالبًا ما ينتج حب الشباب عن البكتيريا الحية،إذا كانت فكرة دمج هذه الأطعمة تروق لك ولكنها تبدو مربكة ، فجربيها لمدة 10 أيام ولاحظى تأثيرها الإيجابى.