فوائد كثيرة للجزر لا تقتصر على النظر.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يُعتبر الجزر من الأطعمة الجيّدة للجسم لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة له مثل الفيتامينين A وC، ومادة بيتا-كاروتين، ومضادات الأكسدة.

ولكن إذا كنت تعتقد أنّ الجزر مفيد فقط للنظر، إليك أبرز ما تطرّق إليه موقع “Healthline” أخيراً:

– الحفاظ على النظر: يحتوي الجزر على جرعة عالية جداً من الفيتامين A، لذا إنّ تناولك له يُعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمشكلات العين، خصوصاً عند التقدم في العمر مثل اعتمام عدسة العين أو الغلوكوما، كما أنه يحسّن الرؤية.

– تقوية الجهاز المناعي: بما أنّ الجزر يحتوي على الفيتامين C ومضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة المفيدة والمهمّة في تقوية الجهاز المناعي، لأنّ هذه العناصر الغذائية تحمي من الإصابة بالالتهابات وتحارب الأمراض.

– حماية البشرة: يعمل الجزر على تجديد نمو خلايا الجلد وتنشيطها وبالتالي إصلاح الأنسجة في البشرة. كما أنه يجدّد تكوين الكولاجين داخل طبقات الجلد، لذا إنّ تناولك له يحميك من الإصابة بمشكلات البشرة، ويجعلها نضرة.

– مفيد لمرضى السكّري: يحتوي الجزر على نسبة مرتفعة من الألياف، ما يعني أنّ تناوله يُعدّ خياراً غذائياً رائعاً لمرضى السكّري بما أنه ينظّم مستويات السكّر في الدم، ويحدّ من تعرّضه للارتفاع.