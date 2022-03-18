شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أمراض التمثيل الغذائى وتأثيرها على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة الطفل بأمراض التمثيل الغذائي له العديد من الأعراض التي يجب على الأم التعرف عليها للحفاظ على قوة وبنيان طفلها، لأن هذا الأمر يزيد من فرص إعاقة النمو البدني والعقلي للطفل، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف على كل ما يخص أمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

ما هي أمراض التمثيل الغذائي؟

أمراض التمثيل الغذائي من الأمراض الوراثية، ويصاب بها الأطفال الذين يعانون من عدم إنتاج الجسم لأحد الأنزيمات المسئولة عن تكسير البروتينات والكربوهيدرات والدهون في الجسم، ونجد أن الأطفال يصابون بها من عمر يوم بعد الولادة حتى الوصول لمرحلة البلوغ.

ما هي أعراض الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال؟

تتراكم المواد المضرة في الدم وأعضاء الجسم الحيوية، ولذا يصاب الطفل بالأعراض التالية:

-ألم شديد في المعدة.

-اصفرار الجلد والعين.

-انتفاخ البطن الشديد.

- تغير لون البول ويصبح داكنا.

- فقدان الوزن الشديد.

- فقدان الشهية.

- تأخر الحركة والكلام لدى الأطفال.

- افراز روائح كريهة في الجسم.

- الشعور والإصابة بالخمول والإرهاق.

كيف يتم تشخيص أمراض التمثيل الغذائي؟

عند اكتشاف الأم للأعراض السابق ذكرها، والبدء في الشك أن الطفل يعاني من أمراض التمثيل الغذائي، يجب على الأم أخذ طفلها للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

ما هي التحاليل التي تكشف الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي؟

إجراء تحليل "PKU" هو الوحيد القادر علي اكتشاف الإصابة بمرض التمثيل الغذائي.

كيف يتم علاج أمراض التمثيل الغذائي؟

يضع الطبيب المتابع بخطة علاجية للطفل تعتمد علي انخفاض البروتين الحيواني تجنبا لزيادة نسبة الأمونيا ، والإكثار من تناول البروتين النباتي، وأخذ المكملات الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل.