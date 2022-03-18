شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الإلكترونية تسبب متاعب جسدية منها آلام الرقبة.. نصائح لتجنب الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألعاب الفيديو أصبحت أكثر انتشارا مع التقدم المحرز في التكنولوجيا وأكثر إدمانًا، وفقا لتقرير موقع " times news"، الذى أكد أنها لها آثار ضارة محتملة، وتمامًا مثل أي رياضة أخرى، يعاني اللاعبون من الألعاب الإلكترونية أيضًا من الإصابات والمشكلات الصحية نتيجة اللعب المفرط، وساعات اللعب غير المنقطعة، واختيار الأدوات غير المناسبة، ومن هذه المشكلات الصحية والإصابات التي يتعرض لها اللاعبون:

مشاكل في أصابع الإبهام

متلازمة النفق الرسغي

إجهاد العين

صداع التوتر

آلام الرقبة وأسفل الظهر

تجلط الأوردة العميقة

صداع شقي

متلازمة المتصالبة السفلية والعلوية

على عكس الحياة الواقعية، لا يمكن علاج هذه الإصابات الجسدية باستخدام عبوة طبية أو جرعة سحرية، الطريقة الوحيدة للقيام بألعاب آمنة هي اتخاذ خطوات لمنع الإصابات أو اتباع طرق العلاج المناسبة للتعافي منها.

نصائح لتجنب إصابات ألعاب الفيديو

خذ قسطًا من الراحة:

أخذ قسط من الراحة لا يساعدك فقط على إعادة شحن عقلك، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على تفادي الآثار الضارة للألعاب، لذا يُنصح اللاعبون بأخذ استراحة كل ساعة إلى ساعتين لتقليل إجهاد العينين، وممارسة العضلات، والوضعية الصحيحة، وإرخاء الجسم.

ابحث عن العلامات:

هل عانيت من ألم في ظهرك ، ورأسك ، وإبهامك ، وما إلى ذلك ، ولن يختفي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يكون جسدك يطارد إصابة محتملة أثناء اللعب. لمنع المزيد من الإصابات أو الإصابة الموجودة مسبقًا من التقدم ، من المهم أن تكون متيقظًا من علامات وأعراض معينة لأعمال خدع الألعاب غير الصحية وأن تتخذ خطوات لتصحيحها.

الإحماء والتمارين الرياضية

تمامًا مثل أي رياضة أخرى ، تتطلب الرياضات الإلكترونية أيضًا حركات يد وعينين سلسة وثابتة. يمكن أن يساعد الإحماء في زيادة الجهود وتحسين تجربة اللعب. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في بناء قوة العظام والعضلات. يمكن أن تساعد فوائد الإحماء وممارسة الرياضة معًا في تقليل مخاطر الإصابات والمساعدة في التعافي بشكل أسرع.

احترس من وضعيتك:

وضعك مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة العظام والعضلات واللياقة العامة. غالبًا ما تؤدي ساعات اللعب المطولة إلى تدهور الوضع مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل آلام الجسم وخطر الإصابة بالجلطات وما إلى ذلك. لذلك ، تأكد من الحفاظ على وضع صحي.

استخدام الأدوات ذات التصميم المريح:

يمكن أن تلعب المعدات المختلفة مثل لوحات المفاتيح والماوس ومساند الماوس والكراسي وما إلى ذلك ، والتي تعتبر مهمة للألعاب ، دورًا رئيسيًا في تجربة لعب سلسة وآمنة وصحية. لذلك ، تتوفر مجموعة متنوعة من المعدات ذات التصميمات المريحة للمساعدة في منع مخاطر الإصابات للاعبين. يوصى باختيار المعدات الأنسب لك.