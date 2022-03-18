شكرا لقرائتكم خبر عن منها الأسماك الدهنية.. لو عندك نقص في فيتامين د تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي نستهلكه وكذلك هرمون ينتجه الجسم، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويقطع شوطًا طويلاً في مساعدة أجسامنا على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وكلاهما ضروري لبناء عظام صحية وتعزيز صحة العظام، يعد التعرض لأشعة الشمس أحد الطرق للحصول على حصتك من فيتامين د، ولكن قد لا يكون هذا ممكنًا بالنسبة للبعض بسبب الطقس أو ساعات العمل أو الظروف الصحية الأخرى، يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) أعراضًا مختلفة مثل التعب وآلام الظهر وآلام العضلات وزيادة الوزن وفقدان الشعر، بخلاف أشعة الشمس ومكملات فيتامين د ، هناك بعض المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين د، والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

هذه الأطعمة هي مصادر طبيعية لفيتامين د الأسماك الدهنية:

إلى جانب كونها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تعد الأسماك الزيتية أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين D3 يمكنك دمج الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل في نظامك الغذائي ، معلبة ، مدخنة ، مخللة ، يمكنك أن تستهلكها بأي طريقة تناسب ذوقك، تم ربط الأسماك الزيتية بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين القدرة العقلية، والحماية من السرطان، والخرف المرتبط بالكحول ، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

صفار البيض:

القيمة الغذائية للبيض تجعلنا نفكر في سبب عدم إضافته إلى فئة الأطعمة الخارقة، هناك طريقة أخرى للحصول على فيتامين د بشكل طبيعي وهي تناول البيض الكامل.

بصرف النظر عن توفير فيتامين د ، فإن تناول البيض يساعد أيضًا في تقوية عضلاتك، وتعزيز صحة الدماغ ، وتقوية جهاز المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من بين أمور أخرى، يمكنك اختيار البيض المخفوق والبيض المسلوق أو العجة ، يجب على الفرد السليم ألا يأكل أكثر من سبع بيضات في الأسبوع.

المشروم:

يعتبر المشروم أحد مصادر فيتامين د القليلة للنباتيين، غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يقلل استهلاك الفطر أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان والسكري ، إلى جانب تحسين صحة القلب.

المشروم مصدر غني بفيتامينات ب (ب 2 ، ب 3 ، حمض الفوليك ، ب 5) والفوسفور وفيتامين د والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم.

عصير البرتقال:

لن يكون من الخطأ القول إن المصادر الطبيعية لفيتامين د محدودة ، خاصة لمن لا يأكل السمك أو البيض، المخرج هو تضمين الأطعمة المدعمة في نظامك الغذائي، الأطعمة المدعمة هي تلك العناصر التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الإضافية ، مثل الفيتامينات والمعادن المضافة إليها.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من الخيارات المدعمة بفيتامين د مثل الدهون ، وحبوب الإفطار ، وعصير البرتقال ، وحليب الصويا ، والتوفو ، ودقيق الشوفان والمزيد، يحتوي عصير البرتقال المدعم والأطعمة الأخرى على المزيد من الفوائد الصحية.