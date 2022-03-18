صحة ورشاقة

هيقوي مناعتك ويساعدك فى رحلة إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد الذرة

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القاهرة - سامية سيد - الذرة يعد من الأطعمة المرتبطة في فصل الشتاء، ويحتوي الذرة على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الصوديوم، الألياف والكربوهيدرات ، والبروتين، والكالسيوم والحديد، وفيتامين أ وسي، ولذا فتناولك له يمدك بالعديد من الفوائد الصحية التي سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED".

-التخلص من الوزن الزائد:
 

تناول الذرة يساعد علي الشعور بالشبع لفترات طويلة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي من دورها كبح الشهية، ولذا فتناولك له يعد خيارا غذائيا رائعا للتمتع بجسم رشيق.

- يحسن حركة الأمعاء:
 

لأن الذرة غني بالألياف، فهذا يجعله من الأغذية الجيدة التي تسهل عملية الهضم والإخراج، وتحسن حركة الأمعاء، ولذا يقلل من الانتفاخ.

- يقوي صحة العضلات والعظام:
 

لأن الذرة غني بالبروتين، فهذا العنصر الغذائي الرائع يساعد فى تقوية صحة العضلات والعظام، ولذا فتناولك له يعد خيارا رائعا للحصول على عضلات وعظام قوية.

-النشاط والحيوية:
 

لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من الكربوهيدرات، فهذا العنصر الغذائي يساهم بشكل ملحوظ في زيادة شعورك بالطاقة والحيوية، والنشاط.

-تقوية الجهاز المناعي:
 

يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك المستمر له يعد خيارا غذائيا جيدا لتقوية المناعة والحد من الإصابة بالفيروسات.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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