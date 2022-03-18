شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحديد سعر رغيف الخبز السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجانا لتحديد تكلفة إنتاج الخبز السياحي، وبالتالي تحديد سعر عادل للرغيف يحفظ حق المواطن والمخبز دون مغالاة، ومن المقرر الإعلان عن تحديد سعر الخبز السياحي يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، يأتي ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك وزنه تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، حيث نجحت الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تامين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا.

وكان عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكد حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وبكميات كبيرة وهو ما يحدث حاليا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما شدد الوزير على تشديد الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى محاولات من شأنها التلاعب في الأسعار ومن المقرر الإعلان عن تحديد سعر الخبز السياحي يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل.