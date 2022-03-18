شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية مفيدة للتعامل مع عدوى قرنية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطور عدوى القرنية بشكل عام عند دخول أي كائن حي دقيق ضار، مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، في القرنية أو الأنسجة المجاورة.وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب التهاب أو تهيج العين، كما أن هناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة في علاج التهابات العين، والتي قد تساعدك في تخفيف الأعراض.

العلاجات المنزلية لعدوى القرنية

يمكن أن تسبب عدوى القرنية التهابًا مؤلمًا ويمكن أن تؤدي إلى تندب القرنية، وفقا لموقع " onlymyhealth" في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن أن يسبب التهاب القرنية العمى. وفيما يلى 6 علاجات منزلية يمكن أن تساعد:

1. الكمادات الباردة

تعمل الكمادات الباردة بشكل جيد في تقليل الالتهاب والتورم في حالة التهابات وإصابات العين، فيمكن للكمادات الباردة أن تخفف الانزعاج المرتبط ببعض مشاكل العين، ومع ذلك ، لا يمكن علاج التهابات العين بشكل كامل.

انقع قطعة قماش نظيفة في ماء بارد وضعها برفق على العينين، لا تضغط بشدة على العين أو تضع الثلج مباشرة على العين أو الجفن.

2. الماء المالح

المياه المالحة هي العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها لعلاج التهابات العين، تسهل المياه المالحة إزالة الصديد أو الأوساخ أو التصريف ، وهي تعمل مثل قطرات الدمع التي تعد طريقة طبيعية لتنظيف العين، علاوة على ذلك ، فإن الخاصية المضادة للميكروبات للمياه المالحة مفيدة في علاج التهابات العين. امزج ملعقة صغيرة من الملح في نصف لتر من الماء المغلي المبرد ، واغمس قطعة قطن وامسح عينيك من نهاية الزاوية إلى أنفك وتخلص من المسحة بعيدًا.

3. الزيوت العطرية

للزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وشجرة الشاي خصائص محتملة مضادة للميكروبات تحارب الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهابات العين. أضف بضع قطرات من زيوت شجرة الشاي أو إكليل الجبل العطري في الماء المغلي وقم بتغطية نفسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 5 دقائق للتخلص من الالتهابات.

4. أكياس الشاي الأخضر

الخصائص القوية المضادة للالتهابات والمهدئة لأكياس الشاي الأخضر فعالة في تهدئة الالتهاب وتقليل تورم العينين. للحصول على أفضل النتائج ، ضع أكياس الشاي المبردة على عينيك مما يسهل عليك التغلب على التوتر والاسترخاء.

5. الكمادات الدافئة

يساعد الضغط الدافئ على تهدئة العين المصابة والمتهيجة والمؤلمة، كشفت الدراسات أيضًا أن الضغط الدافئ هو علاج منزلي مثبت لعلاج حالات مثل التهاب الجفن ويخفف جفاف العين. انقع قطعة قماش في ماء دافئ واضغط عليها برفق على عينك لمدة 2-3 دقائق ، كرر ذلك عدة مرات في اليوم لتهدئة تهيج العين.

6. العسل

العسل علاج تم اختباره بمرور الوقت لعلاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب القرنية والتهاب القرنية والملتحمة. قد تساعد وصفات العسل القوية المضادة للالتهابات والميكروبات في تخفيف التهابات العين. اغل كوبًا من الماء وأضف قطرتين من العسل وحركه جيدًا واتركه حتى يبرد. بمساعدة قطارة معقمة ضع قطرة في كل عين. اغسل بعد 5-10 دقائق ، كرر ذلك مرتين يوميًا للحصول على نتائج أفضل.