شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الكلى.. أعراض تستلزم اختبارات يجب إجراؤها لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون صحة الكلى واحدة من الأولويات الرئيسية عندما ننظر إلى صحتنا العامة، هذا بسبب عدد من الحالات التي تنشأ من الكلى والتي تؤثر على وظائف الأعضاء المحيطة المختلفة، أثناء إجراء الفحص الدوري، يجب أن تفكر أيضًا في إجراء اختبارات الكلى التي يمكن أن تحدد وظائف الكلى في جسمك، تتوفر أنواع مختلفة من اختبارات الكلى التي يمكن أن تساعد في الواقع على فهم الخلل الوظيفي في الكلى إن وجد.

نستعرض عملية فحص وظائف الكلى ومعرفة الاختبارات التي يمكن أن تساعدنا في القيام بذلك وفقا لموقع " healthlin

ما هو اختبار وظائف الكلى؟

اختبار وظائف الكلى هو نظام تشخيص يساعد على مراقبة حالة الكلى. نظرًا لأن الكلى هي المسئولة عن تصفية النفايات من أجسامنا، فمن المهم أن نفهم أن الجهاز البولي هو جزء متصل جيدًا من اختبار وظائف الكلى. يمكن أن تكشف اختبارات الكلى أيضًا عن إنتاج فيتامين د والهرمونات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم.

الأعراض التي يمكن أن تؤدي إلى فحوصات الكلى

يقترح إجراء فحص الكلى إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، قد تكون هذه الأعراض مرتبطة باضطرابات خطيرة في الكلى أو خلل وظيفي قد يؤثر على صحتك العامة. الأعراض كما يلي:

قلة الشهية

فقدان الوزن غير المقصود

الشعور بضيق في التنفس

التعب الشديد في كثير من الأحيان

كثرة التبول

البول الداكن طوال اليوم

يمكن أن تكون الحالات التي قد تسبب مضاعفات ومشاكل في الكلى ما يلي:

داء السكري

أمراض القلب

وجود تاريخ من الفشل الكلوي

ضغط دم مرتفع

أنواع فحوصات الكلى

لا تعد اختبارات الكلى دائمًا اختبارات خاصة يتم إجراؤها للكلى فقط، ولكنها تساعد على فهم مستويات المواد المختلفة في الجسم، يوجد نوعان رئيسيان من اختبارات وظائف الكلى التي يمكن استخدامها في حالة معينة.

1. فحوصات الدم

وفقًا لأطباء الكلى ، يستخدم هذا الاختبار لإحالة معدل الترشيح الكبيبي (GFR). يساعد على فهم عمل الكلى وحالتها. ويحدد كمية نفايات الكلى المصفاة من الدم.

معدل الترشيح الكبيبي 60 أو أكثر - إنه النطاق النموذجي للكلية مما يعني أن كل شيء يعمل بشكل جيد

معدل الترشيح الكبيبي أقل من 60- وهذا يعني أن الكلى قد تشير إلى بعض المشاكل المتعلقة بالكلى

معدل الترشيح الكبيبي 15 أو أقل - يمكن أن يشير إلى أمراض الكلى الحادة وخطر الإصابة بالفشل الكلوي

عندما يقل عمر الشخص عن 15 عامًا ، فقد يحتاج إلى عملية زرع كلى ، خاصةً موصى بها للشباب. يستخدم الاختبار لقياس كمية الكرياتين في الدم أو تقدير معدل الترشيح الكبيبي للشخص. يقال إن الشخص الذي لديه مستويات أعلى من GFR يتمتع بوظائف أفضل في الكلى.

2. اختبارات البول

أحد الاختبارات الرئيسية التي يجب أن تعرفها لتحديد وظائف الكلى هي اختبارات البول، يستخدم هذا لفهم مستوى تلف الكلى في الكلى والأعضاء ذات الصلة.

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الكلى ، هناك نوعان من اختبارات البول التي يتم إجراؤها للكلى. الأول هو اختبار البول الغمس حيث يوجد ألبومين في البول والثاني في نسبة الألبومين إلى نسبة الكرياتينين التي تساعد على قياس مستوى الألبومين والكرياتين في البول . نتيجة UACR النموذجية أقل من 30 ملليجرام لكل جرام.