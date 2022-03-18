عليك الحذر.. هذه الأعراض تدل على إصابتك بالتهاب المرارة الخفيف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - تعرف المرارة بأنها عبارة عن عضو على شكل كمثرى يقع تحت الكبد ويخزن المادة والعصارة الصفراء، وهذه العصارة لها دور مهم جدا في عملية الهضم.

فاذا كانت المرارة لديك ملتهبة، فقد تشعر بألم في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن وقد تشعر بألم عند اللمس هناك، يعود ألم المرارة لأسباب عدة، منها التهاب المرارة الخفيف.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن التهاب المرارة الخفيف يقسم إلى قسمين كما الاتي:

التهاب مفاجئ وحاد: في مثل هذه الحالة يكون ألم في البطن ما فوق المرارة شديد وحاد بحيث لا يمكن احتماله.

التهاب خفيف: حيث يكون التهاب المرارة الخفيف ناتجًا عن تكرار الإصابة بالتهاب المرارة لعدة مرات وقد يدوم لعدة أيام وأسابيع.

يعاني الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة الخفيف نوبات متكررة من الألم، حيث يتمثل هذا الألم بوجع في منطقة البطن قد يصاحبه غثيان ورغبة بالتقيؤ، لكن مقارنة بالتهاب المرارة المفاجئ فإن حدة الألم أخف كما لا يصاحب هذا الألم حمى.

يتسبب التهاب المرارة الخفيف بتصلب أو تاكل جدران المرارة وذلك نتيجة للتعرض لمشاكل في المرارة بشكل متكرر وقد يدوم طويلًا، مما ينجم عنه فشل في وظائف المرارة.

وقد تشمل علامات وأعراض التهاب المرارة الخفيف الأخرى ما يأتي:

ألم في البطن عند لمسه.

الغثيان والانتفاخ.

التقيؤ.

قشعريرة.

ألم في البطن يزداد سوءًا عند التنفس بعمق.

الام في البطن وتقلصات بعد تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الدهنية.

اليرقان، أي اصفرار الجلد والعينين.

أسباب التهاب المرارة الخفيف

بعد أن تعرفت على أعراض التهاب المرارة الخفيف إليك أبرز المسببات له فيما يأتي:

عادًة ما يكون المسبب الرئيسي والأهم في التعرض لنوبات متكررة من التهاب المرارة هو حصوات المرارة، لكن هذا لا يمنع وجود أسباب أخرى نذكر فيما يأتي بعض منها:

نقص التروية الدموية الواصلة للمرارة.

فقدان الوزن بصورة سريعة بسبب التهاب في المرارة.

التغيرات الهرمونية التي تحدث في الحمل.

سرطان المرارة بالرغم من كونه نادر الحدوث.

عوامل تزيد من فرصة الإصابة بالتهاب المرارة الخفيف

تزداد فرصة التعرض للإصابة بالتهاب المرارة وتكرار الإصابة فيها في بعض الحالات نذكر بعض منها في ما يأتي:

التغير الهرموني سواء كان طبيعي نتيجة حدوث حمل أو في حال تناول أدوية هرمونية.

اكتساب أو فقدان وزن بوقت أقصر من اللازم.

الأشخاص المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة.

الجنس، حيث تعد النساء أكثر عرضة للتعرض لوعكة التهاب المرارة.

علاج التهاب المرارة الخفيف

عند ظهور أعراض التهاب المرارة الخفيف يجب مراجعة الطبيب على الفور.

يقوم الطبيب بتشخيص الحالة، في حال تم تأكيد أن الالتهاب متكرر يجب استئصال المرارة جراحيًا عن طريق أنبوب مزود بكاميرا يتم إدخاله بعد إجراء شق في البطن من ثم استئصال المرارة.

لا ينتهي الألم فجأة بعد استئصال المرارة بل يحتاج ذلك لوقت يمتد من أيام لأسابيع، قد تشعر أثناء تلك الفترة بألم مشابه لما كنت تشعر به قبل استئصال المرارة، قد يكون ذلك بسبب حصوات عالقة في القناة الصفراوية أو لمشاكل أصلًا تعاني منها، مثل: القولون أو القرحة.