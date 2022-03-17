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شكرا لقرائتكم خبر عن به بروتين يماثل اللحوم.. تعرف على أقل الخضروات سعرات حرارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لعدة أنواع مختلفة من العناصر الغذائية، من بينها فيتامينات C وK بالإضافة إلى الكثير من البوتاسيوم، علاوة على كمية مناسبة من الألياف.
ويوصي الأطباء بتناول أقل من غرام من البروتين لكل كيلو غرام من وزن الجسم أو حوالي 10% إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها يجب أن تكون من البروتين.
ويأتي البروكلي على رأس قائمة الخضروات عندما يتعلق الأمر بالمحتوى من البروتين، بل ويمد الجسم بكمية من البروتين تزيد عن شريحة لحم.
ويحتوي كوب واحد من البروكلي على 31 سعرًا حراريًا فقط (وهو يقابل شريحة لحم تزن 100 غرام مع الدهون والتي توفر 179 سعرا حراريا).
كما أن حوالي 33% – أكثر من ثلث – من تلك السعرات الحرارية في البروكلي عبارة عن بروتين.
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