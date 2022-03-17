شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة وبسيطة لإزالة السموم من الرئتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رغم أن الرئتين تتمتعان بقدرة سحرية على إصلاح التلف الطارئ عليهما، وتخليص الجسم من السموم، إلا أننا نحتاج لبذل بعض الجهد لحمايتهما.

ووفقًا لموقع “برايت سايت”، فهناك 8 نصائح من الخبراء يمكن أن تساعد على شفاء الرئتين.

1- تناول هذه المشروبات

من المهم أن تعرف أن تحسن الرئة يبدأ في فترة ما بين أسبوعين إلى 3 أشهر، لذلك بعد حوالي شهر واحد، يمكنك أن تشعر بصحة أفضل، وهناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاط وإزالة السموم من هذا العضو: كالعسل والماء الساخن، والماء بالليمون، والشاي الأخضر، أو عصير الجزر، والكركم والزنجبيل، ومشروبات الموز، وعصير السبانخ والتوت.

2- استخدم العلاج المالح

يمكنك اللجوء لكهوف الملح أو شراء مصباح ملح الهيمالايا واستخدامه في المنزل، لممارسة العلاج بالملح، وهو ما يطلق عليه العلاج الهالوجيني.

3- زيت الأوريجانو

يعد زيت الأوريجانو مزيلًا طبيعيًا للاحتقان، وكي تستخدمه عليك صنع مزيج بنسبة 50-50 من زيت الأوريجانو وزيت اللوز، وكل ما تحتاجه هو قطرتان تحت لسانك، تمسك بهما من 3-5 دقائق واغسل فمك بالماء، وعليك أن تقوم بذلك 3 مرات في اليوم الواحد من أسبوع إلى 4 أسابيع.

4- لا تستحم بماء دافئ أكثر من 3 مرات في الأسبوع

للتنفس بشكل أسهل، يمكنك استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد أو الاستحمام بماء دافئ من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وهي كافية لتجنب مشاكل الجلد.

أيضًا، لا ينبغي أن يكون الحمام ساخنًا ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة بين 32 درجة مئوية – 40 درجة مئوية.

5- تجنب بعض المنتجات

ابدأ بتناول الأطعمة المزيلة للسموم والمضادة للالتهابات مثل الأطعمة الحارة والفجل والأعشاب، ومن المهم أن تتذكر أن بعض الأطعمة تزيد المخاط في رئتيك: منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والزبدة واللبن والحليب، وعليك تجنب اللحوم المصنعة والمعلبة.

6- نظف لسانك

لحماية رئتيك تحتاج إلى جعل فمك صحيًا، قد نقوم بتنظيف أسناننا بشكل صحيح ولكننا ننسى لساننا، وهو أمر مهم أيضًا لتجنب تراكم البكتيريا.

7-مارسة تمارين التنفس

تطلق هذه التمارين الهواء المحبوس في الرئتين وتحسن التهوية وتسبب الاسترخاء العام، عليك أن ترخي عضلات رقبتك وكتفيك، ثم عليك أن تتنفس ببطء من أنفك مع إبقاء فمك مغلقًا، التنفس الطبيعي غير العميق سيفي بالغرض، ضم شفتيك وابدأ في التنفس ببطء مع العد إلى 4، مارس هذه التقنية 4-5 مرات في اليوم.

8- التمارين الرياضية لإزالة المخاط في الرئتين

استلقِ على ظهرك واثنِ رجلك اليمنى، ثم استدر بحيث تكون على جانبك الأيمن، قم بتدوير الجزء العلوي من جسمك ووضعه على الأرض في وضع الانبطاح، اثنِ ذراعك الأيسر عند مستوى الكتف تقريبًا، ثم أدر رأسك إلى اليمين لكن الوضع يجب أن يكون مريحًا وغير مؤلم بالنسبة لك، وابق على هذا الوضع، وكرره على الجانب الآخر.