شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لشاى التفاح منها تقوية المناعة.. اعرف ازاى تعمله فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح فاكهة متعددة الاستخدامات والفوائد الصحية، بدءًا من تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول إلى مساعدتك في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يعرفون عن خل التفاح وفوائده في إنقاص الوزن ، إلا أن الكثير لا يعرفون شيئًا عن مشروب شاي التفاح، فهو مشروب يمكنك صنعه في المنزل وتناوله على الفور لزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

ما هو شاي التفاح؟

كل ما تحتاجه هو تفاحة كاملة، وثلاثة أكواب من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وكيسين من الشاي ، وعود قرفة أو مسحوق قرفة، نضع الماء في مقلاة عميقة القاع ونضيف إليها عصير الليمون، ضع المقلاة على اللهب ثم اغمس أكياس الشاي فيها، أثناء انتظارك لغليان الشاي ، قطع التفاح إلى مكعبات صغيرة ثم أضيفها إلى الشاي المغلي، تأكد من إضافة الفاكهة إلى الشاي مع القشر، اترك الخليط ينضج لمدة خمس دقائق ، ثم أضف عود القرفة أو المسحوق إليه، صفي الشاي في أكواب وأضيفي إليه محليًا طبيعيًا من اختيارك، و يمكن تناول الشاي دافئًا أو باردًا ،للمشروب عدد من الفوائد الصحية ، مما يجعله مشروبًا رائعًا لإنقاص الوزن.

1- يقوي المناعة:

يحتوي شاي التفاح على كميات جيدة من فيتامين سي ، والذي يتسرب في الماء المغلي عندما تغمس شرائح التفاح فيه، يعد نظام المناعة الجيد أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن بشكل فعال.

2- يحارب الكوليسترول:

يحتوى التفاح على الألياف ومادة البوليفينول المضادة للأكسدة تقدم في لب التفاح والجلد قد تساعد على تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار من الدم، وبالتالي، تعزيز حرق الدهون.

3- يعزز الهضم:

يرتبط الجهاز الهضمي الصحي بتحسين فقدان الوزن ، وقد يساعد شاي التفاح في تعزيز الهضم لأن التفاح يحتوي على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان فيها، يحتوي التفاح أيضًا على حمض الماليك الذي يضمن صحة الجهاز الهضمي.

4- ينظم سكر الدم:

يحتوي التفاح على سكريات طبيعية على شكل فركتوز ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين التوازن الأيضي وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم ، يمنع أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم ، مما يلغي الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

5- منخفض السعرات الحرارية:

التفاح من الفواكه ذات السعرات الحرارية السلبية ، تحتوي التفاحة ذات الحجم القياسي على حوالي 50 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام من الفاكهة ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، سواء كنت تفضل تناولها أو شربها في شكل شاي ، يمكن أن يساعدك التفاح في الحفاظ على عدد السعرات الحرارية المنخفضة.