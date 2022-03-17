7 عادات يمكنكِ اتباعها للحفاظ على صحة الجلد والبشرة

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القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فإننا غالبًا ما نستسلم للاعتقاد الخاطئ بأن إضافة منتجات مختلفة أو أكثر للعناية بالبشرة ستساعد بشرتنا على البقاء بصحة جيدة، لكن هذا غير صحيح، فالعناية بالبشرة لا تتعلق فقط بالمنتجات التي يجب شراؤها، وجزء كبير من "روتين" العناية بالبشرة هو عادات نمط الحياة اليومية، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لروتين يومي للعناية بالبشرة، بحسب جريدة "Health".

7 عادات يمكنك اتباعها للحفاظ على صحة الجلد والبشرة ترطيب بشرتك

للحصول على بشرة صحية وخالية من حب الشباب، ضعِى كريم ترطيب خاليا من الزيوت على وجهك، يخلق المرطب حاجزًا وقائيًا على بشرتك ويمنع البشرة من التأثير القاسي للبيئة التي يمكن أن تجعل بشرتك جافة وباهتة.

الحد من تناول السكر

يمكن أن يجعل النظام الغذائي عالي السكر بشرتك عرضة لحب الشباب ومضاعفات الجلد الأخرى، لذا ، فإن الحد من السكر قد تكون قادرًا على تقليل كمية الأنسولين ونتيجة لذلك سيقل إنتاج الزيوت وحب الشباب أيضًا كما أن تناول كميات أقل من السكر يقلل من التهاب الجلد.

الحد من وقت الاستحمام

قد يؤدي قضاء وقت طويل في الحمام إلى ظهور حب الشباب وجفاف الجلد وحكة، بسبب الجفاف، ستسمح بشرتك للبكتيريا بالدخول من خلال الجلد المتشقق، مما يؤدي إلى التهابات الجلد لذلك، حددي وقت الاستحمام من 10 إلى 15 دقيقة ويجب الاستحمام بماء فاتر لمنع الجفاف.

استشر طبيب الأمراض الجلدية بانتظام

كلما كانت لديك مشكلة جلدية لا تتحسن، استشيرى طبيب الأمراض الجلدية دائمًا.

إدارة مستويات التوتر

حتى لو كنت تتبعين نظامًا صحيًا للعناية بالبشرة وتحافظين على ترطيب مناسب، يمكن أن يفسد التوتر كل جهودك.

ويزيد الإجهاد من إنتاج المواد الكيميائية، مما يجعل بشرتك أكثر حساسية وتفاعلًا لذا حاولى خفض مستويات التوتر لديك.

تقشير البشرة بانتظام

يجب أن يكون التقشير جزءًا من روتين العناية بالبشرة يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة والجراثيم والبكتيريا. بالإضافة إلى أنها طريقة جيدة للحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة لكن لا تفرط في التقشير وإلا فقد يتلف طبقة الجلد الواقية.

استخدام المنتجات كما هو محدد

عندما يتعلق الأمر بالجلد ، فإن الإفراط في منتجات العناية ليس دائمًا هو الأفضل، لكن في الواقع ، استخدمى القليل من المكونات واستخدميها كما هو محدد.