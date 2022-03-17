شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو تطرح عقار "مولنوبرافا" أول عقار يؤخذ عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة الأوروبية التابعة لمجموعة شركات فاركو للأدوية مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس الموافق 18 مارس بالقاهرة، تحت شعار "نفسك بالدنيا" للإعلان عن طرح عقار "مولنوبرافا" وهو أحدث العلاجات الجديدة لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من كورونا.

حضر المؤتمر كل من الدكتور شيرين حلمى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فاركو الدوائية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية العلمية للشعب الهوائية.

من جانبه، قال الدكتور شيرين حلمى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات فاركو الدوائية، كورونا كان لها تأثير على جميع دول العالم، وعلى صناعة الأدوية، موضحا إن كورونا حولت نظرة منظمة الصحة العالمية لبراءات الاختراع، موضحا إن لقاح كورونا الذى يتم إنتاجه من قبل شركة فاركو تأخر قليلا، وأن شركة فاركو تحتفل اليوم باطلاق اول دواء يؤخذ عن طريق الفم هو عقار مولنوبرافا أحد الأدوية لعلاج فيروس كورونا فى الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأشار إلى أن مجموعة شركات فاركو كانت من اوائل الشركات التى انتجت علاجات فيروس سى دون حدوث مشاكل تتعلق بالملكية الفكرية، والشركة الأوروبية التى انتجت عقار مولنوبرافا هى الشركة التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

من جانبه قال الدكتور ياسر فايد رئيس الشركة الأوروبية التابعة لمجموعة شركات فاركو، إن الشركة الأوروبية احدى مجموعات فاركو وتساعد كثيرا فى طرح الأدوية الجديدة ومن ضمنها علاجات فيروس سى، وكورونا وأدوية أخرى كثيرة، موضحا إن الرحلة كانت طويلة فى تطوير علاج مونوبرافا، وقمنا بتصنيع المادة الخام، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتى بالمادة الخام والمستحضر النهائي.

وأكد، انه لابد أن يمر المستحضرات الطبية بخطوات كبيرة حتى تصبح مماثلة تماما للأدوية الاصلية، وتم عمل كل الإجراءات وحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، وحاليا تم توفيره بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وبعد استيفاء كل الخطوات سيتم توفيره بالصيدليات، وهو عبارة عن 4كبسولات تؤخذ كل 12 ساعة لمدة 5 أيام، مؤكدا انه تجربة الدواء فى الحالات الشديدة كان غير فعال، ولكنه اثبت فاعليته فى الحالات المتوسطة والبسيطة، مؤكدا إن 85% من الحالات كانت بسيطة، ويتم علاجها بالمنزل وتأثيره ايجابى فى الحالات البسيطة والمتوسطة.

وقال، إن سعره للجمهور 625 جنية،ويصرف مجانا لغير القادرين بالمستشفيات الحكومية بسعر ارخص من ذلك.

وقال، أن العقار تم طرحه ولكن من خلال هيئة الشراء الموحد، ومتوافر فى المستشفيات الحكومية والخاصة.