شكرا لقرائتكم خبر عن دون الحاجة للدواء.. أطعمة هامة تساعد على خفض ضغط الدم سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال موقع عيادة “كليفلاند” الصحية إن الأطعمة الغنية بفيتامينات “سي ” و”إي” تساعد في خفض ضغط الدم. وارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى، ويعاني من هذه المشكلة نحو 1.28 مليار نسمة في العالم، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويوجد مجموعة من الأغذية تساعد على ضبط الضغط، وهي: 1-المجموعة الأولى: الأطعمة الغنية بفيتامين سي وتشمل هذه المجموعة البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال. 2-المجموعة الثانية: الأطعمة الغنية بفيتامين إي وتشمل هذه المجموعة الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني. 3- المجموعة الثالثة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.

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