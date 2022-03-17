الاكتئاب.. ما هي علامات الشفاء منه؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 6:58 مساءً

يعتبر الاكتئاب أحد الأمراض والمشاكل النفسية التي تصيب الملايين حول العالم، وفي بعض الأحيان لا يلي الناس هذا المرض اهتماما واسعا، ما يؤدي الى تفاقمه بسبب عدم التنبه للأعراض، او اهمالها. والاكتئاب هو مرض نفسي شائع وخطير يؤثر سلباً على شعورك وطريقة تفكيرك وكيفية تصرفك؛ ويتسبب في الشعور بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل. ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، حيث يمكن أن يقلل من قدرتك على العمل أو القيام بواجباتك الاجتماعية.

ويلجأ المرضى الى العلاج الذي لا تظهر نتائجه فورا، فهو يتطلب فترة زمنية حتى يبدأ المرء بالتحسن. فما هي علامات الشفاء من الاكتئاب؟

تحسن الأعراض

اذا كان الشعور بالحزن يخف، ونوبات الغضب تقل، فهذا مؤشر الى ان الشخص بدأ يتحسن ويخرج من الاكتئاب.

تحسن القدرة على القيام بالأنشطة اليومية

إذا كان أداؤك لأنشطتك اليومية أسهل، فهذا مؤشر جيد آخر على تقدمك، وقد يشمل ذلك ملاحظة أنك تجد صعوبة أقل في:

-الاستيقاظ صباحاً للذهاب إلى العمل.

-الحفاظ على نظافتك الشخصية.

-صنع الطعام لنفسك.

-التواصل مع العائلة والأصدقاء.

-قد تجدين أنه من المفيد تحديد أهداف يومية صغيرة، مثل الغياب أياماً أقل عن العمل أو الاستحمام كل يوم.

التعرّض لانتكاسات محدودة

العيش بأسلوب حياة صحي وتقليل التوتر وتحسين علاقتك بالآخرين يساعدك في منع تكرار اكتئابك.

هدف آخر مهم في علاج الاكتئاب هو تقليل فرصك في التعرّض لنوبات الاكتئاب المستقبلية، فإذا كانت أعراضك تحت السيطرة بمرور الوقت، فهذا مؤشر مهم على أنك تتحسن. وتتمثل إحدى طرق المساعدة في تحقيق هذا الهدف، في إجراء تغييرات صحية في نمط حياتك؛ فعلى الرغم من أن الاكتئاب مرض ذو أساس بيولوجي، إلا أن الطريقة التي تعيش بها حياتك يمكن أن تزيد من إجهادك وتؤدي إلى انتكاس حالتك. والعيش بأسلوب