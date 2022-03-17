رجيم الـ8 ساعات أفضل طريقة لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - تبذل النساء ذوات الوزن الزائد الكثير من الجهود من أجل تخسيس الوزن. وهكذا يتبعن حميات قاسية ويمتنعن عن تناول عدد كبير من أصناف الطعام. وقد يؤدي هذا إلى النتيجة المطلوبة لكن هناك طريقة أكثر سهولة يمكنها أن تساعد على استعادة الرشاقة خلال وقت قصير: رجيم الـ8 ساعات.

رجيم الـ8 ساعات... ما هو؟

يعني هذا الرجيم تناول الطعام خلال 8 ساعات يومياً فقط. وفي هذه الحالة يجب الجلوس إلى مادئة الفطور عند الساعة 10 صباحاً وتناول الغداء عن الواحدة أو الثانية ظهراً. أما الوجبة النهائية فيمكن تناولها عند الساعة 6 مساءً كحد أقصى.

فوائد رجيم الـ8 ساعات

في حال اتباعك هذا الرجيم فهذا يعني أنّك ستمتنعين عن تناول الطعام لمدة 12 إلى 14 ساعة يومياً. وهذا يساعدك بالطبع على خسارة الوزن في وقت قصير. لكن من الضروري أن تستهلكي خلال الوجبات الرئيسية الثلاث عدداً كافياً من السعرات الحرارية كي لا تشعري بالجوع مساء.

وتساعد هذه الطريقة أيضاً على الحفاظ على مستوى سكّر طبيعي في الدم، ما يمنع تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم والذي يعززه ارتفاع مستوى الأنسولين.

ماذا تأكلين؟

إذا قررت اتباع رجيم الـ8 ساعات، احرصي على أن تتناولي أطعمة صحية خلال وجباتك اليومية. إذاً ابتعدي عن الأصناف الغنية بالدهون وضعي على مائدتك الحبوب الكاملة ولحوم الدجاج والأسماك الخالية من الدسم والبيض والفواكه والخضار الطازجة والمطهوة على البخار.

وفي حال شعرت بالجوع خارج حدود الـ8 ساعات اشربي الماء أو الشاي أو القهوة. لكن باعتدال.

ويمكن هذا الرجيم أن يساعدك على خسارة 500 غ إلى كيلوغرام واحد أسبوعياً. كما أنه يخلصك من التوتر ويعزز مناعتك ويساعد جسمك على مقاومة الأمراض.

تحذير

-لا تتناولي الأطعمة الجاهزة خلال اتباعك هذا الرجيم.

-قد تشعرين بالرغبة في تناول الطعام خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات وفي المساء. لكن حاولي قدر الإمكان أن تقاومي تلك الرغبة.

-لا تتبعي هذا الرجيم لمدة طويلة وعلى فترات متقاربة لأن هذا يسبب خللاً في عملية الأيض لديك.