شكرا لقرائتكم خبر عن ​​5 أضرار تحدث لجسمك إذا امتنعت عن تناول الحبوب الغذائية فى الرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الحديث عن اتباع نظام صحي ومتوازن، نذكر دائما الحبوب المتكاملة الغنية بالألياف مثل القمح والشعير والشوفان والفشار، حيث إن لديهم مجموعة متنوعة من الفوائد التي تقدمها، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، الذي قد أبرز وأهم الفوائد للحبوب المتكاملة ومنها علاج الإمساك والحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم والحفاظ على وزن صحي للجسم، لذا فإن تناول الحبوب الكاملة بانتظام له قائمة واسعة من الفوائد التي يقدمها.

فعلى الرغم من معرفة فوائد الحبوب المتاكملة، إلا أن الناس في كثير من الأحيان يتخلصون من الحبوب أثناء اتباع نظام غذائى معين مثل حمية 30 أو حمية باليو، وذلك محاولة للتخلص من الكربوهيدرات تمامًا، وغالبًا ما يتخلى الأشخاص المصابون بالحساسية أو الذين يعانون من عدم تحمل تناول الحبوب.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب :

وفقًا لدراسة أجرتها BMJ عام 2016 ، فإن التخلي عن الحبوب تمامًا قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب عدم وجود الألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات وفيتامينات ب والحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. مثل هذه التغذية على المدى الطويل، يمكن أن تسهم في مشاكل مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأزمات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

زيادة الوزن:

يعتمد وزن الجسم على الهضم الصحي ومستويات السكر في الدم وصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساهم الإقلاع عن الحبوب ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، في زيادة الوزن لأنه يقلل من معدل الأيض ويقلل من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص. يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب الإمساك أو ضيق الجهاز الهضمي أو الانتفاخ الناجم عن انخفاض تناول الألياف الغذائية.

داء السكري:

نفس الدراسة التي أجريت عام 2017 ، والتي ربطت بين اتباع نظام غذائي منخفض في الحبوب الكاملة وإمكانية زيادة الوزن ، وصفت كيف يمكن أن يؤدي عدم تناول الحبوب إلى حدوث اضطرابات أيضية. يمكن أن يمنع هذا الخلايا من امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة ، ويزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة ، ويرفع مستويات السكر في الدم ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري على المدى الطويل.

يمكن أن تؤثر على المناعة :

حتى المناعة يمكن أن تعتمد على تناول الحبوب الكاملة. يمكن أن يؤثر عدم تناول الحبوب على مستويات البكتيريا الجيدة في القناة الهضمية حيث من المعروف أن الألياف تغذي الميكروبيوم وبالتالي تعوق الأداء السليم لجهاز المناعة.

خطر سرطان الثدي:

كما هو مروع ، يمكن أن يرتبط الاستهلاك غير الكافي للحبوب بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، فقد اكتشفت دراسة أجريت عام 2019 أن الحبوب الكاملة يمكن أن تكون مفتاح مكافحة سرطان الثدي بسبب المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا الموجودة في الحبوب. يمكن أن يؤثر عدم تناول الحبوب في إدارة كل مرحلة من مراحل سرطان الثدي.