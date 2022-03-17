شكرا لقرائتكم خبر عن توابل في مطبخك تساعد فى فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية.. كيف تتناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ رحلة إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي صحي، والجزء الجيد في هذه الرحلة هو أنه يمكنك تحقيقها وأنت مرتاح في منزلك، بشرط أن يكون مطبخك مليء بالتوابل التي تساعد على إنقاص الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح لك أهميتها في المساعدة على حرق السعرات الحرارية، وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

يجب أن يكون لديك توابل لإنقاص الوزن في مخزنك كركم:

يحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة كيميائية معروفة بتأثيرها على كل شيء من الالتهاب إلى فقدان الوزن، يجعلك أكثر دفئا على الفور، كما أنه يعزز الجهاز الهضمي ويعزز عملية التمثيل الغذائي، يمكنك تناول شاي الكركم في الصباح بعد الاستيقاظ، أو يمكنك تناول الكركم الخام مع العسل للحصول على أفضل النتائج.

زنجبيل:

يساعد على تقليل الشهية ويعزز امتصاص الدهون، كما أنه يزيد من معدل حرق الدهون والأيض عند تناوله نيئًا أو مع الشاي، من المعروف أيضًا أن الزنجبيل يتحكم في مستويات السكر في الدم، وهو العدو النهائي لرحلة إنقاص الوزن، اصنع لنفسك كوبًا من شاي الزنجبيل كل صباح عند الاستيقاظ أو كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش.

كمون:

التالي على قائمة التوابل لفقدان الوزن هو الكمون، لا يقتصر الأمر على حرق ما يصل إلى ثلاثة أضعاف دهون الجسم، وفقًا للدراسات، بل إنه يحسن أيضًا عملية الهضم والتحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل الكوليسترول ويقلل من الإجهاد. انقع ملعقة من بذور الكمون في الماء طوال الليل، وقم بتدفئتها في الصباح، واشربها.

الشمر:

بذور الكمون والشمر مليئة أيضًا بالكثير من الفوائد وتوفر توابل ممتازة لفقدان الوزن، عادة ما نستهلك بذور الشمر ، بعد وجبات الطعام للمساعدة على الهضم، غني بالفيتامينات مثل A و D و C وخصائص مضادة للأكسدة، ومدر طبيعي للبول ويحد من آلام الجوع وبالتالي ينتهي بك الأمر إلى تناول كميات أقل من الطعام والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، تمامًا مثل بذور الكمون ، يمكنك أيضًا نقع ملعقة صغيرة مليئة ببذور الشمر ليلًا وتناولها في الصباح.

قرفة:

معبأة بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مثل التوابل الأخرى لفقدان الوزن ، تعمل القرفة أيضًا على زيادة معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة عملية حرق الدهون، يمكنك إضافة رشة من مسحوق القرفة مع شاي الكركم أو الزنجبيل أو الكمون أو الشمر في الصباح والحصول على ضعف النفع.

فلفل أسود:

الفلفل الأسود له فوائد أكثر مما كنت تعتقد، هذه التوابل الساخنة مليئة بالمغذيات النباتية التي تساعد على حرق الدهون الزائدة في جسمك، نظرًا لأنه حار فإنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، يمكنك حرفياً إضافة قليل من الفلفل الأسود إلى طعامك.

نبات الحلبة:

التالي على قائمة التوابل لفقدان الوزن هو الحلبة، هذا المكون الرائع غني بالألياف، ومثل جميع الأطعمة الغنية بالألياف، فإنه يشعرك بالشبع بشكل أسرع ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، كما أنه يساعد على تقليل الدهون الغذائية والسعرات الحرارية، مما يساعدك في الحفاظ على نقص السعرات الحرارية وحرق الدهون بشكل أسرع، كما أن الحلبة غنية بالألياف المخاطية التي تلطف وتحمي الجهاز الهضمي من أضرار الجذور الحرة.

الحبهان:

الهيل ، المعروف محليًا باسم الحبهان، هو حرفياً مغير لقواعد اللعبة عند إضافته إلى الوصفات، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعد أيضًا في رحلة إنقاص الوزن؟ وهو من التوابل المدرة للبول التي تحفز الجهاز الهضمي وتعزز عملية التمثيل الغذائي. يمكنك فقط 3-4 حبات من الهيل في الشاي أو مضغها ببساطة.