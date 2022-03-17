شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة بريطانية تصاب بالسكتة الدماغية بعد "طقطقة" رقبتها .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير نشر في جريدة " Mirror"، أن ممرضة بريطانية بالغة 23 عاما و تعمل في خدمة الإسعاف بلندن نقلت إلى المستشفى بعد شعورها بصعوبة في تحريك ساقها اليسرى وسقطت على الأرض، وكشفت الاختبارات أنها أصيبت بجلطة دماغية بعد طقطقة في رقبتها ، فكان معدل ضربات القلب وضغط الدم لديها "مرتفعًا جدًا".

وقد أدت الطقطقة الذي لم تقم بها عن عمد إلى انفجار شريان وتسبب في سكتة دماغية، والمعروف أن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، مما يتسبب في إصابة الدماغ أو العجز أو الوفاة حيث تبدأ خلايا الدماغ في الموت.

لماذا "فرقعة" العنق خطيرة ؟

الصوت الذي نسمعه من تفرقع الرقبة ناتج عن تمدد طفيف يؤدي إلى انفصال مؤقت لأسطح المفاصل وتكوين فقاعة هواء، على الرغم من أن حالة الممرضة كانت واحدة من الحالات النادرة، إلا أنه ليس بالأمر المستحيل أن يحدث لأي شخص يفرقع في رقبته .

وفقًا لـ Mirror.co.uk ، من خلال القيام بذلك ، فإنك معرض لخطر الإصابة بتمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية.

وفقًا للتقرير، لا يُنصح بفرقعة فقرات العنق لأن الشريانين الرئيسيين في الرقبة (الشرايين الفقرية) يتحدان ويشكلان الشريان القاعدي الذي يغذي الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، عندما نثني رقبتنا أو نديرها ، تتمدد هذه الشرايين وتصبح عرضة للإصابة.

يحذر تقرير Mirror من أن فرقعة العنق المعتادة يمكن أن تضعف الأربطة التي تربط المفاصل بين الفقرات معًا ، مما يسمح بحركة رقبة أكثر اتساعًا وبالتالي تجعل الشرايين أكثر عرضة للإصابة.

لكن لا تخطئ في ذلك على أنه نتيجة روتينية ومتوقعة لطقطقة الرقبة، فليس كل من يطقطق أعناقهم يعانون من إصابات أو جلطات دموية وما إلى ذلك، فوفقا للتقارير هناك فرصة واحدة فقط من بين 20.000 إلى 1 من كل 250.000 للإصابة بتمزق الشرايين