بيروت - نادين محمد -

أسباب ألم البطن المفاجىء عديدة، فتعد معظم أسباب آلام البطن ليست أسباباً للقلق، ويمكن لطبيبك تشخيص المشكلة وعلاجها بسهولة. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون علامة على مرض خطير يحتاج إلى رعاية طبية.



أسباب ألم البطن المفاجىء وأنواعه

هناك عدة أنواع من آلام البطن، والتي تعتمد على مدى سرعة بدء الألم ومدة استمراره، ويبدأ الألم الحاد على مدى بضع ساعات أو أيام، وقد يأتي مصحوباً بأعراض أخرى ويستمر الألم المزمن لفترة أطول من أسابيع إلى شهور أو أكثر، وقد يأتي ويختفي وقد يزداد الألم التدريجي سوءاً بمرور الوقت، وغالباً ما يأتي مصحوباً بأعراض أخرى.



أسباب آلام البطن

سواء كنت تعانين من آلام خفيفة أو تقلصات خطيرة، يمكن أن يكون لألم البطن أسباب عديدة. على سبيل المثال، قد تعانين من عسر الهضم أو الإمساك أو فيروس في المعدة أو تقلصات الدورة الشهرية إذا كنتِ امرأة، وقد تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

متلازمة القولون العصبي .

داء كرون أو التهاب القولون التقرحي.

تسمم غذائي.

حساسية الطعام.

التهاب المسالك البولية.

شد عضلات البطن أو شدها.

قد تصاب أيضاً بألم في البطن إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، أو كنت تعاني من القرحة أو مرض التهاب الحوض. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

فتق.

حصى في المرارة.

حصى الكلى.

بطانة الرحم.

التهاب الزائدة الدودية.

التهاب الرتج.

تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني وتورم في الشريان الرئيسي للبطن.

انسداد الأمعاء.

سرطان المعدة أو البنكرياس أو الكبد أو القناة الصفراوية أو المرارة أو الخلايا المناعية.

سرطان المبيض أو الخراجات.

التهاب البنكرياس.

التهاب المرارة.

انخفاض تدفق الدم إلى الأمعاء بسبب انسداد الأوعية الدموية.

الحمل خارج الرحم (عندما تنمو البويضات المخصبة خارج الرحم، على سبيل المثال، في قناة فالوب).

أسباب ألم البطن المفاجىء ومتى نتصل بالطبيب؟

إذا كان ألم بطنك خطيراً، ولم يختف، أو استمر في العودة، فتحدث إلى طبيبك.

يجب عليك أيضاً الاتصال بطبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كانت لديك أعراض مع الألم، مثل:

- حمى.

- لا يمكن الاحتفاظ بالطعام لمدة تزيد على يومين.

- علامات إصابتك بالجفاف، بما في ذلك عدم التبول بشكل متكرر، والبول داكن اللون، والشعور بالعطش الشديد.

- لا يمكن أن يكون لديك حركة الأمعاء، خاصة إذا كنت تتقيأ أيضاً.

- ألم عند التبول، أو تحتاج للتبول كثيراً.

اتصل أيضاً بطبيبك إذا:

بطنك حساسة عند اللمس.

يستمر الألم أكثر من بضع ساعات.

قد تكون لديك أعراض أخرى قد تكون علامة على وجود مشكلة داخل جسمك تحتاج إلى علاج في أسرع وقت ممكن.

يمكن الحصول على رعاية طبية على الفور إذا كنت تعاني من آلام في البطن وفي الحالات التالية :

التقيؤ دم.

صعوبة في التنفس.

تتقيأ باستمرار.

تورم بطنك.

بشرة صفراء.

حامل.

فقدان الوزن غير المبرر.

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