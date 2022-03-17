بيروت - نادين محمد -

فوائد نجمة السعد للنساء عديدة، فهي عشبة صحية مدهشة لصحة الجلد والجهاز المناعي، التهابات الجهاز التنفسي ومشاكل النوم والدورة الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

إليك أبرز 9 فوائد صحية لنجمة السعد للنساء



1.فوائد نجمة السعد للنساء للبشرة

مع وجود نسبة عالية نسبياً من مضادات الأكسدة المختلفة، يمكن لنجمة السعد أن تساعد في القضاء على الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم، وخاصة تلك التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي في الجلد.

يمكن أن تساعد ذلك في تقليل ظهور التجاعيد، وتعزيز مرونة الجلد، وتغطية الندبات على بشرتك لتبدو شابة.

2. فوائد نجمة السعد لجهاز المناعة

من أهم فوائد نجمة السعد للنساء فائدتها لتحسين جهاز المناعة وعلاج الالتهابات البكتيرية للمعدة، وأجزاء الجسم الأخرى.

3. فوائد نجمة السعد لالتهابات الجهاز التنفسي

تساعد نجمة السعد في دعم صحة الجهاز التنفسي، لذلك إذا كنت تعانين من السعال أو التهاب الحلق فقد يكون كوب من نجمة السعد قادراً على محاربة الالتهابات.



4. فوائد نجمة السعد لعلاج مشاكل النوم

لقد وجدت العديد من الدراسات أن نجمة السعد تمتلك بعض الخصائص المهدئة التي تعزى إلى مستويات مضادات الأكسدة التي تحث على الاسترخاء والنوم؛ مما يجعلها ذات قيمة للأشخاص الذين يعانون من الأرق والذين يعانون من أنماط النوم المتقطعة بانتظام.

5. فوائد نجمة السعد لتعزيز الدورة الدموية

تركيز الحديد في نجمة السعد يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة مستويات الطاقة عن طريق تعزيز الدورة الدموية والأكسجين المناسب لأطراف الجسم.

6. فوائد نجمة السعد لعلاج اضطرابات الهضم

نجمة السعد تحمي الجهاز الهضمي، وعادة ما تؤكل الثمار بعد الوجبات لتعزيز الهضم السليم. يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف انتفاخ البطن الزائد مع تخفيف التقلصات وتحسين التوازن البكتيري في أمعائك؛ لتحقيق كفاءة عالية في امتصاص العناصر الغذائية.

7. فوائد نجمة السعد في تعزيز الهرمونات

نجمة السعد تعمل على تعزيز الهرمونات، كما أن لها تأثيراً قوياً جداً على كل من الرجال والنساء. في الرجال، يمكن أن يوفر تناولها زيادة في الطاقة وزيادة الرغبة، بينما في النساء، يمكن أن تنظم الدورة الشهرية، والتحكم في تقلبات المزاج، والآثار الجانبية الأخرى للحيض التي يحركها الهرمونات.

9. فوائد نجمة السعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة في هذه التوابل، من كيرسيتين وكايمبفيرول إلى الثيمول وحمض الكوماريك، يمكن أن تؤثر جميعها على الإجهاد التأكسدي في الجسم. من خلال تقليل مستويات الجذور الحرة ودعم جهاز المناعة.

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