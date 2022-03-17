فوائد عشب البحر لانقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد -

عشب البحر هو نوع من الأعشاب البحرية المليئة بالعناصر الغذائية الصحية ومصدر طبيعي للفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة.

عشب البحر يُزرع في المياه المالحة الضحلة الغنية بالمغذيات بالقرب من الجبهات الساحلية حول العالم. وهو مكمل طبيعي يساعدك في تخسيس الوزن.

الفوائد الغذائية لعشب البحر تساعدك على إنقاص الوزن

عشب البحر هو غذاء غني بالمغذيات وقليل الدهون والسعرات الحرارية. أظهرت الدراسات أن عشب البحر له تأثير قوي على فقدان الوزن والسمنة. ينتج عشب البحر مركبًا يسمى ألجينات الصوديوم. تعمل هذه الألياف الطبيعية الموجودة في عشب البحر كمانع للدهون وتوقف امتصاص الدهون في الأمعاء.

يعتمد اليابانيون على عشب البحر لتذوق الحساء وأطباق الأرز والأطعمة الخفيفة. لها طعم مالح بشكل طبيعي مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتناول الوجبات الخفيفة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك اليود وهو معدن مهم لوظيفة الغدة الدرقية.

يعتقد العلماء على الألجينات الموجودة في عشب البحر تساعد في علاج السمنة. يمكن أن تمتص الألجينات ما يصل إلى 300 ضعف وزنها في الماء. عندما يحدث ذلك ، فإنها تشكل مادة سميكة تشبه في الأمعاء تمتص الدهون.

اكتشف الباحثون أن الألجينات الموجودة في عشب البحر في الأمعاء الاصطناعية تقلل من امتصاص الأمعاء للدهون بنسبة 75٪. إن امتصاص الدهون الأقل يعني سعرات حرارية أقل مما يجعل من السهل إنقاص الوزن.



طرق إضافة عشب البحر إلى نظامكِ الغذائي

يمكن استهلاك عشب البحر بأشكال مختلفة، يمكن تناوله كغذاء أو كمكملات غذائية. هناك بالفعل العديد من الطرق لدمج جرعة صحية من عشب البحر في نظامك الغذائي.

1.مكملات عشب البحر

يعتبر تناول الجرعة المقترحة من مكملات عشب البحر التي تأتي على شكل أقراص أو مشروبات صحية هي الطريقة الأكثر شيوعًا وبساطة في استهلاك عشب البحر.

2.نودلز عشب البحر منخفضة الكربوهيدرات

يمكنك تحضير نودلز عشب البحر اللذيذة بسهولة في المنزل ويمكن العثور عليها بسهولة في محلات البقالة والمتاجر عبر الإنترنت ومتاجر الأطعمة الصحية مثل الأطعمة الكاملة، وهذا بديل ممتاز للباستا.

3.شوربات عشب البحر والسلطات

الحساء المنقوع بعشب البحر طريقة ممتازة للحصول على وعاء من العناصر الغذائية. وسلطات عشب البحر اللذيذة هي خيارات صحية للوجبات الخفيفة خاصة عندما تكونين في رحلة إنقاص الوزن.

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