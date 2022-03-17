شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد النساء فى تقليل تقلصات الحيض.. احرصى على الخضراوات والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلبات المزاج وتقلصات الدورة الشهرية والانتفاخ ليست سوى بعض المشكلات الهرمونية الأولية التي تعاني منها غالبية النساء خلال فترات الحيض، لكن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من أعراض التقلصات بشكل أفضل، وفى السطور القادمة سنوضح لك هذه الأطعمة الصحية وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

الأطعمة التي يمكنكِ تناولها لتهدئة تقلصات الدورة الشهرية الفراولة:

تحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة والبوليفينول والمنجنيز والبوتاسيوم ، وهي عناصر مهمة جدًا لتحسين مزاجك وعمل دماغك بشكل طبيعي، تعتبر الفراولة مصدرًا خاليًا من الصوديوم والدهون والكولسترول ومنخفض السعرات الحرارية، مما يحافظ على صحتك بعدة طرق، تحتوي الفراولة أيضًا على فيتامين سي الذي يمكن أن يسبب الكثير من الفوائد لبشرتك، يمكنك الحصول على الفراولة نيئة أثناء الدورة الشهرية أو مزجها في عصير.

الخضراوات الصحية:

تحتوى الخضراوات على أطنان من المغنيسيوم وهو يخفف آلام الدورة الشهرية والإمساك، اختاري القليل من الخضراوات مثل السبانخ والملفوف واللفت والبروكلي والمزيد في وجباتك لمحاربة التشنجات.

الشوكولاته الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة تأتي مع الكثير من الفوائد الصحية وتخفيف آلام الدورة الشهرية هو أحد هذه الفوائد، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Belitung Nursing Journal ، فإن هذا الطعام يعمل بشكل رائع أثناء فترة الحيض يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة المليئة بالمغنيسيوم على استرخاء العضلات الموجودة هناك مما يخفف من التقلصات.

البروبيوتيك:

منتجات الألبان أو البروبيوتيك مثل الزبادي هي خيارات الانتقال للتخفيف من متاعبك ، لأنها مليئة بالبكتيريا الصحية ، يمكن لهذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم أن تقلل الانتفاخ وتحسن عملية الهضم، يساعد الزبادي أيضًا على استرخاء عضلاتك خلال فترات يمكن أن تهدئ تقلصاتك بنسبة 40٪ تقريبًا.

سمك السلمون:

إذا كنتِ غير نباتية، يمكن أن يكون سمك السلمون خيارًا جيدًا لتقليل تقلصات الدورة الشهرية، السمك غني بأوميجا 3 ويساعد على تقليل الالتهاب ويشعرك بالراحة، يحتوي السلمون على لاعبين مثل فيتامين د ، الذي يمتص الكالسيوم مثل المحترفين الذي يؤدي في النهاية إلى تقليل شدة التقلصات، لا يقتصر الأمر على سمك السلمون فحسب ، بل إن الأسماك الأخرى مثل الماكريل والسردين غنية بالدهون المضادة للالتهابات.

الزنجبيل:

الزنجبيل هو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ ، وهو محمّل بالعديد من الفوائد الصحية، هذه التوابل تحتوي على حمض الميفيناميك المضاد للالتهابات والأيبوبروفين الذي يخفف الألم، يساعد الزنجبيل أيضًا في إصلاح اضطرابات الدورة الشهرية .