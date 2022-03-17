شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد صحية لتناول البصل ..منها تقليل مخاطر أمراض القلب وتنظيم السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البصل على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب وزيادة الخصائص المضادة للبكتيريا وتنظيم سكريات الدم، تعد إضافة المزيد من البصل إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لإفادة صحتك العامة، وقديما ، كان البصل يستخدم للاستهلاك عند انخفاض مصادر الغذاء، ولأغراض طبية لعلاج الأمراض مثل الصداع ونزلات البرد وأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " eatingwell"

أنواع البصل

هناك عدة أنواع من البصل يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق، الأنواع الأكثر شيوعًا من البصل هي الأصفر أو الأحمر أو الأبيض، البصل الأصفر مليء بالنكهة والأكثر استخدامًا في الطهي، يتحول لون هذا البصل إلى لون كراميل غني عند طهيه ويمنحك نكهة حلوة منعشة. يشتهر البصل الأحمر بلونه الجميل ، وعلى الرغم من اسمه ، إلا أنه يمتلك بشرة أرجوانية زاهية. عادة ما يتم استهلاكها طازجة وهي خيار رائع للشوي والتحميص-غالبًا ما يستخدم البصل الأبيض في الصلصات ويميل إلى أن يكون له لون ذهبي فاتح ونكهة حلوة عند قليه.

الفوائد الصحية للبصل:صحة القلب:

يحتوي البصل على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل ظهور ارتفاع ضغط الدم، الكيرسيتين هو أحد مضادات الأكسدة القوية المسئولة عن هذه الفوائد الصحية،كيرسيتين هو أحد مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

خصائص مضادة للبكتيريا:

لعدة قرون، تم استخدام البصل لمحاربة البكتيريا الخطيرة ، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية ، فهو يحتوى الكيرسيتين ، مضاد الأكسدة الفلافونويد الموجود في البصل ، مسؤول عن هذه الفائدة في مكافحة البكتيريا.

تنظيم سكر الدم:

تشير الأبحاث إلى أن البصل قد يساعد مرضى السكري على خفض نسبة السكر في الدم، هذا بسبب مركبات الكبريت الموجودة في البصل ، وتحديداً S-methylcysteine quercetin و وقد ارتبطت هذه المركبات بانخفاض مستويات السكر في الدم ، ودهون الدم ، ومستويات الإجهاد التأكسدي ، فضلاً عن زيادة نشاط إنزيم مضادات الأكسدة وإفراز الأنسولين.