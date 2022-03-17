- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسمنة.. 10 وجبات صحيّة بأقل من 100 سعر حراري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، حيث تحتوي على أٌقل من 100 سعر حراري لن تتسبب في زيادة الدهون في جسمك.
وتشمل هذه الأنواع من الأطعمة ما يلي:
1- الفشار
2- الفراولة
3- الأفوكادو
4- الشوفان
5- البطيخ
6- البرتقال
7- التوت
8- اللوز
9- حبات الفستق
10- البيض
كانت هذه تفاصيل خبر وداعًا للسمنة.. 10 وجبات صحيّة بأقل من 100 سعر حراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.