شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسمنة.. 10 وجبات صحيّة بأقل من 100 سعر حراري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، حيث تحتوي على أٌقل من 100 سعر حراري لن تتسبب في زيادة الدهون في جسمك.

وتشمل هذه الأنواع من الأطعمة ما يلي:

1- الفشار

2- الفراولة

3- الأفوكادو

4- الشوفان

5- البطيخ

6- البرتقال

7- التوت

8- اللوز

9- حبات الفستق

10- البيض