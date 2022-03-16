شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات يومية بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز السرطان بكل أنواعه المختلفة بالنمو غير المنضبط للخلايا الخبيثة مما يؤدي إلى تكوين ورم يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب، ووفقا لموقع " webmd" يحدث السرطان أحيانًا بسبب خيارات نمط الحياة، وأحيانًا يكون نتيجة حتمية لعوامل وراثية، ومع ذلك، هناك بعض الطرق البسيطة للوقاية من السرطان في المقام الأول - كل ما عليك القيام به هو إجراء بعض التغييرات في العادات اليومية.

يعتقد الخبراء أن إجراء تغييرات على نمط الحياة هو أحد أفضل طرق لخفض خطر الاصابة بالسرطان إلى جانب الزيارات المنتظمة للطبيب، لإجراء فحص طبي وفحوصات واختبارات في الوقت المناسب لتشخيص التشوهات في الوقت المناسب للحصول على العلاج المبكر.

وكشفت العديد من الدراسات والأبحاث أن ثلاث عادات يومية بسيطة يمكن أن تكون المفتاح للوقاية من السرطان في المقام الأول - وهذه العادات سهلة للغاية.

من أهم العادات اليومية لمنع مخاطر الاصابة بالسرطان ممارسة ما يكفي من النشاط البدني تربط الأبحاث بين التمارين الرياضية وبين انخفاض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والكلى والجهاز الهضمي والثدي بنسبة 33٪. للحصول على أقصى قدر من الفوائد من نظام التمرين الخاص بك، حاول ممارسة الرياضة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع مع 30-60 دقيقة كحد أدنى من التمارين لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مميتة ومزمنة.

تجنب التعرض المفرط للشمس

يسمح الجلوس في الشمس لجسمك بإنتاج فيتامين د بشكل طبيعي - وهو مادة مغذية مرتبطة بالمناعة وتقوى العظام والأسنان ومن ناحية أخرى ، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يزيد من خطر الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة وحتى سرطان الجلد في الحالات القصوى لذلك ، يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس في وقت يكون فيه الإشعاع في ذروته - من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً بالإضافة إلى ذلك ، استخدم واقي الشمس بانتظام لإعطاء طبقة إضافية من الحماية للجلد.

تناول غذاء صحي:

اتباع حمية صحية مع الكثير من الفواكه والخضراوات بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وفيتامين C و A و E والكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والبروتينات يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب وتقليل خطر الإجهاد التأكسدي. والأطعمة المعبأة والمعالجة وعالية السكر والدهون إلى جانب اللحوم الحمراء المصنعة ترتبط، وفقًا لعدة دراسات بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان المثانة والقولون.

وكذلك يُنصح بالامتناع عن التدخين لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان يرتبط التدخين بزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الفم والكبد والرئتين والمريء.