شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. التدخين والدهون الثلاثية والتوتر عوامل تزيد فرص النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب أو ينقطع تمامًا، ينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم، عندما يتم تقييد تدفق الدم أو قطعه، لا تتلقى أجزاء من العضلات الأكسجين والمواد المغذية، يتسبب نقص الأكسجين في تلف عضلة القلب، ويمكن للقلب أن يتعافى من النوبة القلبية عن طريق تكوين نسيج ندبي، يمكن أن تصاب بنوبة قلبية دون أن تدرك ذلك، وذلك ببساطة لأنها لا تظهر دائمًا الأعراض الكلاسيكية لألم الصدر الشديد وضيق التنفس المفاجئ ، مثل ما تراه في الأفلام، بحسب ما نشره موقع " eatingwell"

لماذا تحدث النوبة القلبية؟

تصلب الشرايين ، وهي حالة تترسب فيها الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى، المعروفة مجتمعة باسم البلاك، على طول بطانة الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب، مما يؤدي إلى تصلب جدران الشرايين المرنة والمرنة.

بمرور الوقت ، تحد البلاك أيضًا من تدفق الدم ، مما يجعله ممرًا ضيقًا لتدفق الدم، قد تنفجر وتشكل جلطة دموية عن طريق منع تدفق الدم ، أو قد تنفصل لتنتقل في مجرى الدم.

5 أشياء تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبيةارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم

يصنع الكبد الكوليسترول ، وهو مادة شمعية تلعب دورًا أساسيًا في إنتاج الهرمونات وبنية غشاء الخلية وغير ذلك، عندما تسمع أو تقرأ عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، فإنها تشير إلى البروتينات الدهنية، وهي مادة تحمل الكوليسترول في مجرى الدم، وجود مستوى مرتفع من البروتين الدهني منخفض الكثافة يشكل خطرًا للإصابة بتصلب الشرايين ، والذي قد يؤدي على المدى الطويل إلى نوبة قلبية.

الدهون الثلاثية:

إلى جانب ارتفاع مستوى الكوليسترو، فإن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يجعلك أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، الدهون الثلاثية هي أكثر أنواع الدهون شيوعًا في الجسم ويتم تخزينها داخل الخلايا الدهنية ، وهي موجودة أيضًا في الطعام الذي تتناوله، يمكن لجسمك تحويل بعض الأطعمة التي تتناولها إلى دهون ثلاثية.

عدم ممارسة الرياضة

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يعزز صحة القلب. على وجه التحديد ، يشجع على نمو الأوعية الدموية التاجية الجانبية ، قد يؤدي النشاط البدني إلى زيادة عدد الأوعية الدموية الصغيرة التي تصل الشرايين الرئيسية بالقلب، توصي إرشادات النشاط البدني للأمريكيين بـ 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل الشدة أسبوعيًا ، أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا أو مجموعة من الأنشطة ذات الشدة على مدار الأسبوع.

التدخين :

قد يؤدي الجمع بين أول أكسيد الكربون والنيكوتين الناتج عن تدخين السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، عندما تدخن السجائر، فإنك تستنشق أول أكسيد الكربون، هذا الغاز الضار لا يقلل فقط من كمية الأكسجين التي تحملها خلايا الدم الحمراء، كما أنه يتسبب في ترسب الكوليسترول في البطانة الداخلية للشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين.



التوتر:

التوتر قد يؤدي مباشرة إلى حدوث نوبة قلبية ، ولتقليل الشعور بالتوتر يمكن ممارسة بعض الأنشطة مثل اليوجا .