شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: متغير أوميكرون الشبح يمثل 23% من الحالات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن متغير أوميكرون الخفي Omicron يشكل الآن 23 % من حالات كورونا الأمريكية، حيث يحذر المسئولون من أن البيانات تظهر أن الحالات ستبدأ قريبًا في الارتفاع مرة أخرى.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: يمثل متغير أوميكرون Omicronالشبح الآن 23 % من حالات كورونا الأمريكية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مما يضاعف أرقام الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة، إنه لا تزال الأرقام الرسمية لفيروس كورونا في الانخفاض، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمية بنسبة 8 % خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، حيث بدأ متغير الشبح في الانتشار في جميع أنحاء العالم، رغم انخفاضها لأسابيع في الولايات المتحدة، لكن مسئولي الصحة يحذرون من أن هذا قد يتغير قريبًا بناءً على البيانات والوضع في الخارج، وبما أن متغير Omicron "الشبح" يمثل الآن 23 % من جميع الحالات، حيث تُعزى هذه الارتفاعات إلى متغير "التخفي"، أو سلالة BA.2 لمتحور Omicron، كما هو معروف رسميًا، يُعتقد أن BA.2 أكثر عدوى بنسبة 30 % من سلالة أوميكرون الأصلية التي تسببت في اندفاعات هائلة في جميع أنحاء العالم خلال أشهر الشتاء.

وأكدت الصحيفة، أن جميع سلالات المتغير مجتمعة تشكل 100% لكل حالة متسلسلة في الولايات المتحدة، مع السلالة المقاومة للقاح التي قضت تمامًا على متغير دلتا خلال الأشهر القليلة الماضية، لا تزال أرقام الحالات الرسمية تتناقص على الرغم من ظهور المتغير الخفي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 11 مليون حالة، كانت أكبر الزيادات في إفريقيا وآسيا.

في أوروبا، شهدت المملكة المتحدة، التي غالبًا ما تتقدم على الولايات المتحدة، ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية خلال الأسبوع الماضي، مثل الولايات المتحدة، أدى انخفاض عدد الحالات إلى جعل مسئولي الصحة والحكومة - والبريطانيين العاديين - واثقين من أن الوباء يقترب من نهايته، رفع رئيس الوزراء بوريس جونسون جميع قيود كورونا في فبراير، وأعلن أن بلاده عادت إلى طبيعتها.

قال ساجد جافيد، وزير الصحة البريطاني، إن الارتفاع الأخير في الحالات كان متوقعًا من قبل مسئولي الصحة بعد رفع القيود، وأنه لا يوجد سبب للذعر.

أفادت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن الحالات ارتفعت بنحو 2% في جميع أنحاء القارة.