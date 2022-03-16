شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيصبح فيروس كورونا مرضاً موسمياً.. علماء مناعة يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، هل سيصبح هذا الوباء مرضا موسميا كالأنفلونزا؟.. بالتأكيد يرغب العالم أجمع في التخلص من هذا الفيروس الذي تسبب في حدوث البلبلة والقلق، ولكن هل الأطباء يرجحون أنه سيصبح مرضاً موسمياً.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

أوضح التقرير المنشور عبر جريدة " لايف"، أن عدد الإصابات بكورونا انخفض في روسيا الأسبوع الماضي بنسبة 40%، وحول ذلك أوضح طبيب المناعة الروسي، فلاديمير بوليبوك، أنه لا يمكن التحدث أن هذا الوباء سينتهي في الوقت الراهن، وخاصة أنه يتحور ويظهر العديد من التحورات الخاصة به.

وأشار طبيب المناعة، إلى إن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" الآن يمكن مقارنته باعداد ذروة متحور "دلتا"، مع اختلاف أن عدد الذين يُنقلون إلى المستشفى أقل، وأيضا عدد الوفيات أقل.

واستبعد الطبيب أن يصبح فيروس كورونا العام الجاري مرضا موسميا، ولكن ربما يحدث ذلك في عام 2023 ، ولكن بشرط ألا تظهر سلالات جديدة.

وفي نفس السياق، قال المدير الطبي المساعد لعلم الأوبئة والوقاية من العدوي في "UCI HEALTH"، الدكتور شروتي جوهيل، إن وباء كورونا يبدو أنه سيكون موسمياً بالفعل، والسبب انتشار وارتفاع عدد الإصابات خلال فصل الشتاء، فأوضحت بعض الدراسات أن البيئات الحارة والرطبة تعيق بقاء الفيروس التاجي، في حين أن المناخات الباردة ذات مستويات الرطوبة المنخفضة قد تساعد في انتشار الفيروس، وهذا لا يعني أننا نعتبر أن فيروس كورونا مقصورا علي أشهر الشتاء فقط لكنه يمكن أن يظهر ويصاب به خلال أي وقت في السنة ولكن الذروة خلال الشتاء.