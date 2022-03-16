بيروت - نادين محمد -

يعتبر تكيّس المبايض من المشاكل الشائعة لدى النساء. ولأنها قد تمنع الإنجاب، من الضروري التخلص منها. إذاً تعرفي إلى طرق علاج تكيس المبايض بالأعشاب والنتائج مذهلة.







يعني تكيّس المبايض ظهور أكثر من بويضة غير مكتملة النمو في المبيض. وهذا يشير إلى أنها غير جاهزة للتلقيح، ما يمنع حدوث الحمل.

وتحتاج هذه المشكلة إلى علاج طبي لأن التأخر في ذلك قد يسبب تفاقمها ومن الممكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى العقم أو إلى حدوث نزيف في الرحم أو إلى ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض السكّري.

وقد يتم العلاج عن طريق الأدوية. لكن من المفيد أيضاً اللجوء إلى الوصفات التي تحتوي على الأعشاب.



أسباب تكيس المبايض



رغم أنّ السبب الفعلي لتكيّس المبيض لا يزال غير واضح وغير محدد، أشار عدد من الدراسات الحديثة إلى أنه يحدث بسبب ارتفاع مستوى هرمون الأندروجين أو مجموعة الهرمونات الذكريّة في جسم المرأة. وهذا يمنع المبايض من أداء وظيفتها بطريقة طبيعية. ومن الممكن أن يترافق ذلك مع زيادة نمو الوبر وظهور حب الشباب.

ومن العوامل التي قد تعزّز احتمالات حدوث هذه المشكلة: الوراثة، مقاومة الأنسولين وخصوصاً لدى النساء اللواتي يعانين من الوزن الزائد إضافة إلى الالتهابات.



أعراض تكيس المبايض



من الضروري علاج مشكلة تكيّس المبايض فور حدوثها. ولاكتشاف ذلك يجب التعرف إلى الأعراض. وهي: الشعور بالألم في منطقة الحوض، الحاجة المتكررة إلى التبول، حدوث الإمساك المتكرر، عدم انتظام الدورة الشهرية واضطراب مستوى غزارتها،

انتفاخ البطن وحرقة المريء، إضافة إلى الشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

علاج تكيس المبايض بالأعشاب



عادة ما يتم علاج مشكلة تكيّس المبايض عن طريق الأدوية. لكن يمكن أيضاً اللجوء إلى علاجات طبيعية. ومنها:

مشروب القرفة: إمزجي ملعقة صغيرة من القرفة مع كوب من الماء الساخن. إشربيه يومياً.

ومن المفيد أن تضيفي بذور الكتان إلى أطباقك أو شربها مع الماء الدافئ. فهي تساعد على حل هذه المشكلة وعلى تنظيم عمل هرمونات الجسم وتنظيم الدورة الشهرية.

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