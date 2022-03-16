فوائد العسل على الريق لصحة أفضل... حقائق مدهشة

بيروت - نادين محمد - يتمتع العسل بالكثير من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على عدد كبير من المكونات المغذية. لكن للاستفادة منه حتى النهاية يجب تناوله قبل وجبة الفطور. إذاً اكتشفي الفوائد الصحية للعسل على الريق لصحة أفضل.



فوائد العسل على الريق



مع تناول العسل على الريق يومياً يمكن التخلص من الكثير من المشاكل الصحية مثل القرحة وبعض الأوجاع إضافة إلى تحقيق فوائد أخرى كثيرة.

يساعد على تخسيس الوزن



من الممكن الاعتماد على العسل لخسارة الوزن. ولذلك ينصح بتناوله في الصباح مع القليل من عصير الليمون. فهذا يحفز عملية الأيض ويسهل عمل الأمعاء ويعزز عملية الهضم. كما يساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وفي تنظيف الأمعاء ومنع تراكم الأحماض في المعدة.





يمنح الجسم الطاقة ويقلّل من الشعور بالإعياء والإرهاق



لتجديد الطاقة ينصح بتناول العسل على الريق وخصوصاً قبل ممارسة التمارين الرياضية. فهو يحد من الشعور بالتعب العضلي بسبب احتوائه على سكّر الغلوكوز الذي يمكن الجسم امتصاصه بسهولة وعلى الفركتوز بطيء الامتصاص والذي يؤمن الطاقة ويساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكّر في الدم.

يعمل على تقوية وحماية جهاز المناعة



يمكن تناول العسل على الريق أن يمنع الإصابة بالأمراض التي ترتبط بضعف جهاز المناعة. فهو يقوّي هذا الجهاز ويزيد تأثر البكتيريا الضارة به كما يقي من الإسهال والغثيان.



ينظّم ويرتّب نشاط الجسم ويحسّن من وظائفه



ينصح بتناول العسل على الريق لأسباب كثيرة منها أنه يمدّ الجسم بالحيوية ويساعده على أداء وظائفه بشكل جيد.





يمنح الحلق ترطيباً



لا يحسن تناول العسل في الصباح صحة الفم واللثة فقط، بل إنه يمنع صدور الرائحة الكريهة منهما. كما يمكنه أن يمنع جفاف الحلق لأنه يمدّ الجسم بالماء. وهذا ما يجعله فعالاً في الحد من الإصابة بالجفاف ومن احتباس السوائل في الوقت نفسه.





يعمل على التخلّص من مشاكل الجهاز التنفسي



يساعد تناول العسل وخصوصاً مع الماء الدافئ على الريق على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي. كما أنه يزيل البلغم ويهدئ نوبات السعال.

يخلّص الجسمَ من السّموم



بفضل غناه بحمض السيتريك، يمكن الاعتماد على العسل لتخليص الجسم من السّموم من خلال تحفيزه لعمل الكبد. كما أنه يقضي على الطفيليات التي تتجمع في الأمعاء والمعدة ويزود الجسم بمضادات الأكسدة الضرورية لتنقيته من البقايا الضارة.



يرطّب الجسم



يزوّد العسل وخصوصاً إذا تم تناوله على الريق الجسم بالرطوبة التي يحتاج إليها لأداء وظائفه. ولهذا فهو يساهم في تعزيز صحة البشرة ونضارتها ويمنع جفافها أيضاً.







يحافظ على صحة الجسم كاملة



من المفيد جداً تناول العسل في الصباح الباكر وقبل حلول موعد الفطور. فهذا يؤثر بشكل إيجابي على الكثير من وظائف الجسم إذ يحدّ من ارتفاع ضغط الدم ويساعد على التحكم بمستوى الكوليسترول الضار وخفض مستوى الدهون الثلاثية المسببة لأمراض القلب.





يمنح الجسم شعوراً بالراحة



لأنه يساعد الجسم على مكافحة الأمراض وعلى التخلص من السموم، يمكن تناول العسل على الريق أن يمنح شعوراً كبيراً بالراحة.

يقلّل من المشاكل الّتي تحصل في رحم المرأة



يعتبر تناول العسل قبل وجبة الفطور مفيداً جداً لصحة النساء تحديداً لأنه يحدّ من معاناة المرأة من مشاكل الرحم. كما يحفّز عمل المبيضات ويهدئ أوجاع الدورة الشهرية ويلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرة الإنجابية.





يقاوم مظاهر الشيخوخة



يعتبرالعسل مصدراً مهماً لعدد كبير من الأنزيمات ومضادات الأكسدة والمعادن المفيدة جداً للبشرة. كما أنه غني بالفيتامينات B6 وB2 وB5 وB3 وC إلى جانب حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيزيوم والمنغنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والفسفور والصوديوم والزنك. ولهذا يشكل تناوله على الريق سبباً لتغذية الجسم عموماً والبشرة خصوصاً.

يفتح الشّهية



يمكن الامهات الاعتماد على العسل لدفع أطفالهن إلى تناول الطعام. فهو فاتح فعال للشهية. ولهذا يمكن تقديم ملعقة منه للطفل الذي تجاوز عامه الأول في الصباح على الريق.

يعالج الأنيما ويقي من الإصابة بها



يحتوي العسل أيضاً على نسبة مرتفعة من الحديد. ولهذا يمكن تناوله كدواء لعلاج مشكلة فقر الدم حيث يحفز تزايد عدد الكريات الحمراء فيه. إذاً اكتشفي في كل ما سبق فوائد العسل على الريق لصحة أفضل.