ازالة الكرش بسرعة قياسية بتناول 3 أنواع من الفطور

بيروت - نادين محمد - إزالة البطن المنتفخ وحرق الدهون هدف تنشده كل امرأة تعاني من الوزن الزائد وتريد التخلّص من البطن. ورغم المحاولات العديدة التي تقومين بها إلا أنّك لم تفلحي في الوصول إلى أي نتيجة مرضية.

إليك رجيم يحتوي على 3 أنواع من الفطور التي يمكنك أن تتّبعيها لكي تنقصي من وزنك بطريقة آمنة وفعّالة، ولكي تحصلي على نحت للجسم بمقاييس تحلمين بها:



لماذا عليك أن تتناولي الفطور كلّ يوم؟



إنّ التخلّي عن وجبة الفطور لن يساعدك على إزالة البطن المنتفخ، ولكنّه سيبطئ عملية الأيض لديك وسيؤدّي إلى تراكم الدهون في جسمك.

فوظيفة وجبة الفطور الأساسيّة هي بأن تزوّدك بالطاقة التي يحتاج إليها جسمك خلال النهار، ثم مساعدتك على حرق الدهون وخصوصاً في منطقة بطنك.

نصيحة مهمّة:

لتحصلي على تخسيس بنتيجة آمنة وأكثر فعالية وخلال فترة قياسية، لا تتناولي طعام الفطور بعد استيقاظك على الفور. انتظري لمدة 30 إلى 40 دقيقة.





الفطور الأوّل: قوامه: ليمون وتفّاح وشوفان

- ضعي في كوب من الماء الفاتر بضع نقاط من عصير الليمون، واشربي.

- بعد 40 دقيقة، كُلي تفاحة خضراء.

- حضّري كوباً من الشاي الأخضر مع القليل من اللبن الزبادي بالشوفان، تناوليه.

فائدته:

• يمكن للماء الفاتر مع عصير الليمون أن يخلّص جسمك من السموم.

• أمّا التفاحة فهي تساهم في حرق الدهون المتراكمة لديك.

• الشاي الأخضر والشوفان هما خياران مثاليان لخسارة الوزن.

الفطور الثاني: قوامه: خبر كامل، بيض مسلوق وغريب فروت

- حضّري خلاصة نباتية مع العسل، واشربيها.

- بعد مرور 40 دقيقة، حضّري سندويتش مكّون من الخبز الكامل مع بيضة مسلوقة مقطّعة وحبّة أفوكادو.

- اختمي فطورك بكوب من عصير الغريب فروت.

فائدته:

• يزوّدك الخبز الكامل والبيض المسلوق بحاجة جسمك من البروتين. حيث هناك دراسة تفيد بأن الأشخاص الذين يأكلون البيض المسلوق في الصباح، لا يحتاجون إلى تناول أي نوع من الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

• أما عصير الغريب فروت فهو يمدّك بالفيتامينات الضرورية.

الفطور الثالث: قوامه: الفراولة، اللبن الزبادي والشوفان

- أعصري 5 حبات من الفراولة في كوب من الماء، واشربي المزيج فاتراً دون أن تضيفي إليه السكّر.

- بعد مرور 40 دقيقة، ضعي في كوب من اللبن الزبادي بضع بذور الشوفان.

- تناولي سندويتش يحتوي على خبز الشوفان الكامل وجبنة خفيفة مع بضع نقاط من زيت الزيتون.

فائدته:

• الفراولة غنيّة لمضادات الأكسدة

• تذكّري أنّ اللبن الزبادي غنيّ بالمضادات الحيوية ويمنحك الشعور بالشبع.

• أما سندويتش الشوفان فيعزّز عملية الأيض لديك ويساهم في تنقية جسمك من البقايا الضارة.