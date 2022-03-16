شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية قد يكون أحد أعراض مرض السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب السرطان عددا من العلامات، بما في ذلك بعض العلامات التي قد تؤثر على شهيتك، وإذا كنت قلقا بشأن العلامات، فمن المهم مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لما ذكره موقع ديلى اكسبرس.
وقال الموقع، قد تكون بعض العلامات المتعلقة بتغيرات الشهية ناتجة عن عدد من الحالات الأخرى، على الرغم من أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ينصح دائما بالذهاب لرؤية الطبيب إذا كنت قلقا بشأن الأعراض أو التغييرات التي تطرأ على جسمك.
وأضاف: "يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لاحظت تغييرا غير طبيعي بالنسبة لك أو إذا كان لديك أي علامات وأعراض محتملة للسرطان"، موضحا، قد لا تكون الأعراض بسبب السرطان، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فكلما تم معرفته مبكرا، زادت فرصة نجاح العلاج".
وتقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن الأعراض التي تؤثر على الأكل يمكن أن تكون علامات على الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تشمل صعوبة البلع.
وأشارمركز ابحاث السرطان إلى أنه "من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الألم الطفيف أحيانا بعد تناول وجبة كبيرة أو دهنية أو حارة".
وأضاف: "ولكن إذا كنت تعاني من حرقة في المعدة، أو ارتجاع حامض، أو عسر هضم كثيرا، أو إذا كان الأمر مؤلما بشكل خاص، فعليك مراجعة طبيبك، ويمكن أن يحدث فقدان الشهية لأسباب عديدة مختلفة، تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أنك لست جائعا كالمعتاد ولم تتحسن الحالة".
وأكد المركز، "قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالسرطان احتياجات غذائية مختلفة، ويشعر بعض الناس بالتحسن والقدرة على تناول الطعام بشكل طبيعي، وبالنسبة للآخرين، كان فقدان الوزن أو ضعف الشهية من الأعراض التي أدت إلى تشخيصهم بالمرض، وإذا كنت تعاني من مشاكل في الأكل قبل تشخيصك، فقد تحتاج إلى دعم لتحسين نظامك الغذائي، تحدث إلى طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل بدء العلاج".
وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "يمكن أن تحدث مشاكل الأكل بسبب بعض علاجات السرطان، ويمكن أن تكون مؤقتة ولكن في بعض الأحيان تستمر لفترة أطول، إذا تلقيت علاجا لفمك أو حلقك أو معدتك أو أمعائك، فسيستغرق الأمر وقتا للعودة إلى نمط الأكل المعتاد، مثل العلاج الإشعاعي للرأس والرقبة قد يسبب جفاف الفم وصعوبة في البلع، والعلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة يمكن أن تسبب الإسهال أو الإمساك، وتغيرات في المذاق ووجع في فمك".
وأضاف المركز: اسأل طبيبك أو ممرضتك المتخصصة للحصول على المشورة حول كيفية التعامل مع مشاكل الأكل، ويمكن لطبيبك أو ممرضتك إحالتك إلى اختصاصي التغذية الذي سيقيم احتياجاتك الغذائية ويقدم لك النصح بشأن الأطعمة الأفضل بالنسبة لك" كما تقول أبحاث السرطان إن مشاكل الأكل والتغذية يمكن أن تسبب الكثير من القلق.
ويقول مجلس السرطان: "غالبا ما يؤدي فقدان الشهية إلى فقدان الوزن وسوء التغذية، حيث يعتبر الأكل مهم لمساعدتك في الحفاظ على قوتك ووظيفتك ونوعية حياتك، ومع ذلك، ليس من الضروري أن تجبر نفسك على تناول الطعام؛ هذا قد يجعلك فقط تشعر بعدم الراحة ويسبب القيء وآلام في المعدة".