فقدان الشهية قد يكون أحد أعراض مرض السرطان.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب السرطان عددا من العلامات، بما في ذلك بعض العلامات التي قد تؤثر على شهيتك، وإذا كنت قلقا بشأن العلامات، فمن المهم مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لما ذكره موقع ديلى اكسبرس.

وقال الموقع، قد تكون بعض العلامات المتعلقة بتغيرات الشهية ناتجة عن عدد من الحالات الأخرى، على الرغم من أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ينصح دائما بالذهاب لرؤية الطبيب إذا كنت قلقا بشأن الأعراض أو التغييرات التي تطرأ على جسمك.

وأضاف: "يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لاحظت تغييرا غير طبيعي بالنسبة لك أو إذا كان لديك أي علامات وأعراض محتملة للسرطان"، موضحا، قد لا تكون الأعراض بسبب السرطان، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فكلما تم معرفته مبكرا، زادت فرصة نجاح العلاج".

وتقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن الأعراض التي تؤثر على الأكل يمكن أن تكون علامات على الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تشمل صعوبة البلع.

وأشارمركز ابحاث السرطان إلى أنه "من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الألم الطفيف أحيانا بعد تناول وجبة كبيرة أو دهنية أو حارة".