شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة:المنصة الإلكترونية للصحة النفسية تقدم خدمة آمنة وعادلة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، خلال اطلاق المنصة الالكترونية الأولى للصحة النفسية وعلاج الادمان، انه لاول مرة نتعامل مع فيروس سريع الانتشار ولازالنا لا نعرف كيفية علاجه أو القضاء عليه وكيفية التعامل معه.

وقال، لأول مرة نقف مع متلقى الخدمة، موضحا اننا شعرنا بأننا كنا محتاجين إلى الصحة النفسية وما يجب أن نقوم به لكى نكون فى وئام مع الواقع، والحقيقة أن أمانة الصحة النفسية، ومنظمة الصحة العالمية ابهرتنا أكثر وقررت التعامل من أجل إطلاق هذه المنصة، و كنا نعتقد ان التطبيب عن بعد إنها استراتيجية قبل كورونا، وبعد كورونا أصبحت حتمية.

وأوضح، إن المنصة تتيج تقديم المشورة للمرضى النفسيين فى مختلف المحافظات، وهو يمثل نجاح لخلق واقع قادر على التكيف مع الظروف، ويحول الاستراتيجيات الى واقع على الأرض، وكيفية التعامل مع الأزمات الكبرى وهى جائحة كورونا، وهى تمثل نجاح للدولة، ونجاح لوزارة الصحة ونجاح لمنظمة الصحة العالمية الشريك الأساسى مع وزارة الصحة والسكان، وتقديم خدمة آمنة وعادلة للمواطن المصرى.