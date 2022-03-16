شكرا لقرائتكم خبر عن 10فوائد لشرب ماء الكرنب .. يعالج قرحة المعدة ومفيد للكبد ويقلل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكرنب من الخضروات المليئة بالمواد المفيدة، حيث تساعد هذه الخضروات الصليبية على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسمك، وذلك وفقا لما ذكره موقعboldsky.

وقال الموقع، إن الكرنب غني بفيتامين ك وفيتامين ج والألياف وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك، كما أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الكرنب تجعله إضافة ميسورة التكلفة لنظام غذائي صديق للكلى، يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين الهضم، وخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وما إلى ذلك.

فوائد شرب ماء الكرنب..

يعد استهلاك الكرنب كخضروات أمرًا شائعًا جدًا، لكن شرب ماء الملفوف أمر غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثير من الناس، ومع ذلك، من المعروف أن ماء الملفوف يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، يُعرف الملفوف بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، البوليفينول هو أحد أشهر مضادات الأكسدة، يعتبر من مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة، ومع ذلك، هذا ليس كل شيء، الكرنب غني بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوجود معادن أخرى مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، فإن استهلاك ماء الكرنب يساعد على منع العديد من المشاكل الصحية.

1. يعزز المناعة ..

يحتوي الكرنب " الملفوف" على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين صحتك العامة، شرب كوب من ماء الملفوف يساعد في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات.

2. مفيد للكبد ..

معروف بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد، وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

3. يحارب الجذور الحرة..

يشتهر الكرنب بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يساعد استهلاك ماء الكرنب أو الكرنب نفسه في مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن، وبالتالي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

4. يعالج قرحة المعدة..

الكرنب غني بالمغذيات النباتية، لذلك، عند شرب ماء الملفوف بانتظام، فإنه يساعد على تقوية مقاومة بطانة المعدة للهجمات الحمضية، وهذا بدوره يساعد في علاج قرحة المعدة، وتحسين صحة الأمعاء.

5. يساعد في تقليل الالتهاب..

يحتوي ماء الكرنب على العديد من المركبات التي قد تساعد في تقليل الالتهاب، الالتهاب هو رد فعل إيجابي للإجهاد الحاد، لكن الالتهاب طويل الأمد ضار ويمكن أن يسبب المرض. نتيجة لذلك، من المهم الحد من الالتهاب طويل الأمد قدر الإمكان، وقد يساعد شرب كوب من عصير الكرنب كل يوم على الحد من الالتهابات.

6. يساعد على إنقاص الوزن ..

يعتبر تناول ماء الكرنب من أفضل الطرق لفقدان الوزن، الكرنب غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ولا يحتوي على أي دهون أو سعرات حرارية زائدة، يساعد على إزالة السموم من الجسم من جميع العناصر السامة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

7. مفيد للبشرة ..

استهلاك ماء الكرنب بانتظام يعتبر مفيدا للبشرة، بسبب المواد الكيميائية النباتية الأساسية ومضادات الأكسدة، يساعد ماء الكرنب على محاربة الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى تطور مشاكل الجلد مثل حب الشباب وحتى الجفاف الشديد، وإزالة السموم من بشرتك.

8. مفيد للعظام ..

الكرنب غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم، كل هذه الأشياء مجتمعة تساعد في حماية العظام من التدهور والضعف، يساعد شرب كوب من ماء الملفوف بانتظام في الحفاظ على صحة العظام .

9. يساعد في تنقية الدم ..

يعتبر الكرنب من أشهر الخضروات الورقية المعروفة بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يساعد على إزالة السموم من الدم وقد يمنع ظهورالمشاكل الصحية المتعلقة بالدم مثل ارتفاع ضغط الدم.

10. قد يساعد في تحسين الرؤية ..

يحتوي الكرنب على مادة بيتا كاروتين التي تساعد في الحفاظ على بصرك صحيًا، قد يساعد استهلاك ماء الكرنب بانتظام في منع التنكس البقعي، وبالتالي تحسين صحة عينيك،

كيفية صنع ماء الكرنب المكونات ..

ماء ، كرنب، وملح

الطريقة: خذ وعاء وأضف الكرنب المبشور (أخضر أو ​​أرجواني) حتى يمتلئ نصفه، أضف الماء حتى يمتلئ الوعاء، أضف ملعقة صغيرة من الملح، وقم بتغطية الوعاء، اتركه ينقع طوال الليل أو ليوم واحد، يصفى الماء في كوب ويضاف الملح وعصير الليمون حسب الرغبة، يقلب جيدًا واستمتع بمشروب ماء الكرنب