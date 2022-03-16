شكرا لقرائتكم خبر عن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية تسد الفجوة بين عدد المرضى والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مايكل كراوس استاذ الطب النفسي بجامعة بريتش كولومبيا ومدير معهد الصحة النفسية بالجامعة، انه من دواعى سرورى ان يتم اطلاق منصة الكترونية للصحة النفسية وعلاج الادمان فى مصر، حيث أن مجال الصحة يتطور باستمرار، وأنا اتابع هذا التطورحيث تسعى مصر باستمرار الى تطوير الخدمات الصحية، مضيفا، أن مصر من الدول الافريقية المهمة، وحققت أهدافا كبيرة فى مجال الصحة.

وقالت الدكتورة راندا ابو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، خلال احتفالية إطلاق المنصة الإلكترونية الأولى للصحة النفسية، وعلاج الإدمان اليوم بالقاهرة، إنه من أهم الخطوات التى نقوم بها هو الترويج لهذه المنصة لدى عامة الناس، موضحة ان الصحة النفسية تعتبر أولوية فى الوقت الراهن وخلال جائحة كورونا، موضحة ان تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة هو نوع من التوازن بين الصحة النفسية، والجسدية، وبالتالى لا صحة بدون الصحة النفسية، لانه بدون الصحة النفسية سوف لا يكون هناك قرارات صحيحة.

وقالت، إن الصحة النفسية أصبحت تمثل عبء مرضى على مستوى العالم، موضحة ان معدل الانتشار يرتفع ، ومعدل الاكتئاب ارتفع واصبح يمثل أكبرعائق، موضحة إن تاثير الاضطرابات النفسية أصبحت لها علاقة بالصحة والاقتصاد والتنمية لأنها تؤثر عليها، مؤكدة ان لكل 100 ألف مواطن يوجد طبيب واحد لعلاجه، لذلك هناك فجوة بين ما يحتاجه الناس والأطباء لعلاجهم، وهذا ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ايضا.

وأضافت، ان الصحة النفسية فى الدول المنخفضة الدخل يتم الانفاق فقط دولارين لعلاج الصحة النفسية، وفى العالم المتقدم يتم انفاق 50 دولارعلى الشخص الواحد على الصحة النفسية.

وأشارت إلى معدلات الاكتئاب فى مصر طبقا لاحصائيات عام 2016 ، التى اجريت فى مصر اظهرت انه لا يوجد لدينا سوى 19 مستشفى لعلاج الأمراض النفسية ، و مركزين فقط داخل المستشفيات، والعبء اكبر من ذلك بكثير، ولابد من ملأ الفجوة بين العبء والخدمات التى يتم تقديمها، موضحة إن الاضطربات النفسية فى الريف اكثر من المدن، وحياة كريمة كانت قد ساهمت فى تحسين وضع الكثير من الأسر، موضحة إن كورونا ساهمت فى ظهور مرضى نفسيين اكثر، مؤكدة، ان المنصة الالكترونية تقضى على وصمة المرض النفسي، وتعتبر طوق نجاة للشخص ونسير مع توجهات الحكومة بالنسبة للرقمنة.

من جانبها قالت الدكتورة منن عبد المقصود ،أمين عام الصحة النفسية وعلاج الادمان. تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية: حيث يقدم القسم الأول محتوى تثقيفي توعوي للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسى العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسى للأطفال والمراهقين،والمسنين والإدمان، تتناول المنصة أيضاًأعراض وآليات التعامل معا للأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم، كما تعرض الخدمات المتاحة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كالتعريف بالمستشفيات والمراكزالتابعة للأمانة وأماكن ومواعيد العيادات التخصصية وحملات التوعية.