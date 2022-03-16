شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة جديدة لأول مرة .. فأرة عذراء تنجب من بويضة غير مخصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تجربة جديدة من نوعها.. أنجبت فأرة عذراء أطفالًا من بويضة غير مخصبة، كجزء من دراسة جديدة رائدة تسمى "التوالد العذري"، ونجح العلماء للمرة الأولى في تجربة التكاثر بدون جنس، بحسب موقع "نيويورك بوست".

ونُشرت التجربة ، التي أجراها باحثون في جامعة شنجهاي جياو تونج، في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وروج الباحثون للتكاثر اللاجنسي في الفئران عن طريق تغيير الحمض النووي في 200 بويضة غير مخصبة.

وقام الباحثون بتغيير العلامات الجينية التي تتطلب جينومًا من أحد الوالدين الثاني.

وتجاوزت العملية متطلبات خلية الحيوانات المنوية للتكاثر وسمحت للبويضة بالنمو لتصبح جنينًا عن طريق نسخ خلاياها الخاصة ثم تم نقل حوالي 190 من هذه الأجنة إلى فئران أم بديلة.

وأدت النتائج إلى "تصور" صغار الفئران التي كانت استنساخًا متطابقًا وراثيًا لأمها ولكن من بين 190 بيضة مزروعة ، لم يولد سوى ثلاثة صغار، ونجت واحدة فقط.

كان البحث في التوالد العذري - وهو التكوين التلقائي للجنين من خلية بويضة غير مخصبة.

التوالد العذري شائع في عالم الحيوان، وخاصة في اللافقاريات مثل الديدان لكنها نادرة جدًا في الثدييات بسبب البصمة الجينية.

عندما تخضع الجينات لعملية طبع، غالبًا ما يتم ختمها بمعرف يشير إلى أصل المنشأ أثناء تكوين خلايا البويضة والحيوانات المنوية.

ويلعب هذا الختم الجيني دورًا محوريًا في تطور الكائن الحي ويؤثر على الوراثة الوراثية الأبوية من الأم والأب.

في هذه الدراسة ، نظر الباحثون في هذه الجينات المحددة في الفئران واستخدموا طريقة لتحرير الجينات تُعرف باسم مثيلة الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم "تحسين التطور التوالدي الوراثي".

وقال الباحثون إن استخدام مثيلة الحمض النووي سمح لهم بشكل أساسي "بإعادة كتابة" سبع مناطق تحكم في البصمة (ICRs) .

كتب مؤلفو الدراسة: " تمكنا من توليد نسل كامل المدى قابل للحياة مباشرة من بويضات فأر واحدة غير مخصبة".

واستخدم الفريق كريسبر، وهي أداة لتعديل الجينات ، لإزالة العلامات الجينية على 220 بيضة فأر غير مخصبة ، تم نقل 190 منها بنجاح إلى أنثى فئران، وفقًا لتقرير صادر عن موقع The Daily Beast.

من عمليات الزرع الناجحة، وُلد ثلاثة صغار الفئران ، وبقي واحد فقط على قيد الحياة.

جاء في الدراسة أن "نقل الأجنة التوالد العذري المعدل إلى أمهات حاضنات أدى إلى تطور ممتد بشكل كبير، وأخيراً في توليد نسل كامل المدى قابل للحياة".

تفتح النتائج في هذا البحث العديد من السبل في البحوث الوراثية والطب التي قد تساعدنا ليس فقط في تنظيم التكاثر ولكن في علاج الأمراض الوراثية.

ويستكشف العلماء حاليًا تعديل الجينوم لاضطرابات الجين الفردي مثل التليف الكيسي والهيموفيليا ومرض الخلايا المنجلية، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه قد يبشر بالخير أيضًا في العلاج والوقاية من السرطان وأمراض القلب وفيروس نقص المناعة البشرية.