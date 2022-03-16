شكرا لقرائتكم خبر عن " CDC" يحذر من إلغاء أمريكا لأوامر الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، من أن عدم تسجيل أوضاع فيروس كورونا سيحد من وصولها إلى المعلومات حيث تخطط الكثير من الولايات الأمريكية الغاء أوامر الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا، بعد انخفاض الحالات اليومية بنسبة 24%.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخشى مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن تسمح الحكومة الفيدرالية بإلغاء أوامر الطوارئ المتعلقة بالوباء هذا الشهر يضر بقدرة الوكالة على تقديم إرشادات الصحة العامة.

تحتاج الوكالة إلى أن تظل المستشفيات مطالبة بالإبلاغ عن البيانات والتمويل المتعلق بتتبع البيانات.

,أكدت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لشبكة سي بي إس، إن إسقاط بعض المتطلبات والتمويل المرسل إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد التي تساعدهم في جمع وتتبع بيانات كورونا المجتمعية سيجعل من المستحيل على الوكالة الاستمرار في تقديم إرشادات الصحة العامة المحدثة في الأشهر القادمة.

وقالت الصحيفة، إنه تم تمديد حالة الطوارئ العامة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بـفيروس كورونا في يناير، ولكن يجب تجديدها هذا الشهر من قبل الرئيس جو بايدن

ومع ذلك، فإن الرئيس في مأزق، لأن تمديد أوامر الطوارئ سيتعارض مع الخطاب الأخير حول العودة إلى الوضع "الطبيعي"، يحذر مركز السيطرة على الأمراض من عدم القيام بذلك قد يكون له تكاليف صحية عامة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن "البيانات المتعلقة بنتائج اختبار كورونا والاستشفاء متاحة حاليًا بسبب إعلان طوارئ الصحة العامة، وعندما ينتهي هذا الإعلان، فإن وصول مركز السيطرة على الأمراض إلى هذه المعلومات المهمة كذلك، موضحا، إن الوكالة ليست في وضع يمكنها من جمع البيانات بأنفسها.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، "نحن مُجمِّع البيانات، لكننا لا نمتلك السلطة لجمعها، ولذا فإننا نعتمد على استعداد الدول لمشاركتها معنا وعلى ترخيص استخدام البيانات واتفاقيات استخدام البيانات من أجل القيام بذلك.

وأوضحت، أصبح الإبلاغ عن البيانات بالفعل مشكلة لمركز السيطرة على الأمراض وغيرها من خدمات الصحة العامة، في العام الماضي، أوقفت العديد من الولايات والإدارات الصحية المحلية الإبلاغ اليومي عن حالات كورونا، وانخفضت في بعض الأحيان إلى الكشف عن أرقام الحالات مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، وقد أصبح هذا النقص في البيانات مشكلة كبيرة للولايات المتحدة في بعض النقاط أثناء وباء كورونا، كانت الدولة بطيئة في الموافقة على الجرعات المعززة، وبيانات الحالة اليومية المتاحة في البلاد شبه عديمة الفائدة.

وقالت، مع ذلك، فإن طبيعة أمريكا تجعل من الصعب تتبع البيانات بشكل صحيح على الصعيد الوطني، حيث أن البلد ضخم، ويمتد من القطب الشمالي ألاسكا إلى الولايات الاستوائية مثل فلوريدا وهاواي، هناك مراكز حضرية كثيفة مثل مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو، ومجتمعات ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة في جميع أنحاء الغرب الأوسط والجنوب، يكاد يكون من المستحيل أن تقوم وكالة واحدة بجمع البيانات من كل هذه المصادر باستمرار، حتى لو أرادت ذلك.