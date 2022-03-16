شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مصر من الدول الرائدة فى الرقمنة بجميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال احتفالية إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى للصحة النفسية وعلاج الادمان، مصر من الدول الرائدة فى الرقمنة فى فى جميع المجالات، ومنها الخدمات الصحية، والتوسع يساعدنا للوصول إلى أكبر شريحة من الناس فى مختلف المحافظات.

وأضافت، إن أهم شىء فى إطلاق المنصة هو اطلاقها مجانا، مؤكدة انه من كل 3 نساء واحدة تتعرض للعنف، ومجموعات ذوى الاعاقة وذوى الهمم والتغطية الصحية الشاملة تهدف لتعزيز الصحة والعلاج والتاهيل وتحقيق الصحة للجميع فى مختلف الاماكن .

وقالت، ان ادراك الحكومة اللمصرية لـ 100 مليون صحة والصحة العقلية لها مردود كبير لرفاهية الانسان، وتشير الى ان كل دولار يتم استثمار فى الصحة من خلال الابتكار وتنفيذ التدخلات المبكرة سيكون المردود 4 دولارات لتحسين الخدمات وتخفيض العبء على المستشفيات وتعزيز انتاجية الفرد.

من جانبه قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ، ان المنصة مهمة جدا لأن علاج الأمراض النفسية يوفر الامكانيات حيث اننا نحتاج الى 7000 طبيب نفسي ولا يوجد سوى حوالى 700 طبيب فقط والمنصة توفر الخدمات للاماكن التى يصعب الوصول اليها وتوفر الحاجةالى مزيد من الاطباء، موضحا ان المنصة تتيح تقديم الخدمة دون الحاجة إلى الطبيب النفسي وتساعدنا المنصة على تجاوز الوصمة المرتبطة بالطب النفسى ، وتخدم ايضا مرضى الزهايمر ، والأطفال ويمكن ان نرى المرضى فى بيئتهم الطبيعية ، وتعتبر ثورة فى الخدمات الصحية بالمجتمع المصرى.

من جانبه قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، أن إطلاق المنصة الإلكترونية للطبيب عن بعد تعتبر ثورة فى مجال الصحة النفسية، وهى منصة مجانية، وكان حلمى أن الطب والتعليم يكون مجانى.