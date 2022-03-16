شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين صحة الأسنان والوقاية من ارتفاع ضغط الدم عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الباحثون فى دراسة جديدة وجود صلة بين أنواع معينة من بكتيريا الفم وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في بعض الأشخاص، ويقول الباحثون إن أنواعًا معينة من البكتيريا يمكن أن تؤثر على ضغط الدم، وكذلك تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ونُشرت الدراسة في مجلة Journal of the جمعية القلب الأمريكية.

ارتفاع ضغط الدم والميكروبيوم

يتفق العلماء على أن الميكروبيوم يلعب دورًا في الحفاظ على صحة جيدة، وهناك بعض الأدلة على أن ميكروبيوم الأمعاء يؤثر على خطر إصابة الفرد بارتفاع ضغط الدم، لكن في الدراسة الحالية، ركز الباحثون على الميكروبيوم الفموي وعلاقته بمخاطر ارتفاع ضغط الدم.

كيف أجريت الدراسة:

اعتمد الباحثون على دراسة هشاشة العظام وأمراض اللثة، وتمت دراسة بيانات من 1215 امرأة تعرضن لانقطاع الطمث، وكان عمر معظم المشاركات حوالي 63 عامًا عندما التحقن بالدراسة بين 1997-2001.

تم أخذ عينات من بكتيريا الفم عند التسجيل، كما تم أخذ عينة فموية من أسفل خط اللثة وقياس ضغط الدم.

في بداية الدراسة، كان 40 % من المشاركات يتناولن أدوية ارتفاع ضغط الدم، حوالي نصف المشاركات الذين لم يكن لديهم ارتفاع ضغط الدم أو لم يتلقين علاجًا للحالة ذهبن لتلقي تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعلاجه خلال فترة المتابعة البالغة 10 سنوات.حدد العلماء 10 أنواع من البكتيريا التي ربطوها بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أخبر البروفيسور مايكل لامونتي ، الأستاذ البحثي في ​​قسم علم الأوبئة والصحة البيئية في جامعة بافالو ، نيويورك - مؤلف الدراسة المقابل – أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في سبب وجود بكتيريا فموية معينة وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء الأكبر سنًا.

أحد هذه الأماكن التي تم العثور فيها على بكتيريا الفم هو داخل جدار الشرايين المغلف في لويحات تصلب الشرايين، ويؤدي تصلب الشرايين إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك، من الممكن أن تكون هناك علاقة بين بكتيريا الفم وتصلب الشرايين ".

جمعية طب الأسنان الأمريكية(ADA) لهت رأي مختلف في هذه القضية. يقول الخبراء إن هذه الدراسة لا تقدم تحديثات حول ما إذا كانت إدارة الكائنات الحية الدقيقة ستؤثر على خطر إصابة الفرد بارتفاع ضغط الدم، بدلاً من ذلك ، تدعي جمعية طب الأسنان الأمريكية أنه قد يكون هناك تغيير في الكائنات الحية الدقيقة في الميكروبيوم الفموي بعد إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم وتناول الأدوية الموصوفة للتحكم في ضغط الدم.

كيف يمكنك الحفاظ على ميكروبيوم فم صحي؟

مارس بشكل جيد نظافة الفم اليومي، وتقترح مايو كلينيك نصائح تالية لحماية صحة فمك: