لمتبعى لو كارب دايت.. 7 فواكه منخفضة الكربوهيدرات يمكنك تناولها

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القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب إدارة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أو لو كارب دايت low carb diet، وهو رجيم منخفض الكربوهيدرات يقوم على الحد من تناول الكربوهيدرات، في هذا التقرير نتعرف على 7 من أقل فواكه الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها بحرية عندما تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

لمتبعى لو كارب دايت.. 7 فواكه منخفضة الكربوهيدرات يمكنك تناولهاتوت العليق

غني بمضادات الأكسدة، ربع كوب من توت العليق جيد عندما تتبع نظامًا غذائيًا.

التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الألياف وقليلة الكربوهيدرات، وهو خيار رائع إذا كنت ترغب في التخلص من الكربوهيدرات.

الرمان

الرمان منخفض الكربوهيدرات وغني بالمغذيات النباتية التي لها فوائد متعددة للوظيفة الخلوية.

البطيخ

يحتوى على الكثير من الماء ، وهذه الفاكهة رائعة للصحة العامة.

التفاح

التفاح مفيد في إيقاظك وقد وجد أيضًا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

الكمثرى

تعد الكمثرى طريقة رائعة لإدارة مرض السكري من النوع الثانى، لاحتوائها على مادة الأنثوسيانين.

الفراولة

بالإضافة إلى كونها منخفضة الكربوهيدرات، تساعد الفراولة أيضًا في إدارة مقاومة الأنسولين.