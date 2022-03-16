شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بضيق التنفس أثناء المشي؟ متى يكون خطيراً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون ضيق التنفس نتيجة لعدد من الأسباب، من أجل تقييم السبب الصحيح وراء ذلك يجب على الشخص أن يلاحظ حدوثه والأنشطة التي تؤدي إليه، وقد يصاب البعض بضيق التنفس أثناء المشى أيضاً، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ضيق التنفس أثناء المشى وعلاجه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ضيق التنفس؟

يحدث ضيق التنفس عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الهواء للتنفس، وفي هذه الحالة، يميل الشخص إلى التنفس بشكل أقوى وأسرع ولكنه غير قادر على توفير الهواء الكافي بالداخل، أي أن الشخص يلهث حتى يتنفس الهواء.

يعد ضيق التنفس مشكلة عندما تواجهه حتى بعد القيام بأعمال بدنية بسيطة مثل المشي على الدرج أو المشي بشكل طبيعي على سطح مستوٍ.

ما هي الأسباب المحتملة لضيق التنفس أثناء المشي؟

هناك عدد من الأسباب الطبية وغير الطبية وراء ضيق التنفس. يمكن للشخص أن يعاني من ضيق التنفس أثناء التواجد على ارتفاعات عالية، أو عندما تكون جودة الهواء في مستوى خطير، أو عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو حتى بعد القيام بتمرين ثقيل.

وهناك العديد من الحالات الطبية التي تسبب ضيق التنفس لدى الفرد. مشاكل مثل الحساسية والربو ومشاكل القلب وأمراض الرئة والالتهاب الرئوي والسمنة والسل تسبب أيضًا ضيق التنفس.

وفيروس كورونا أيضاً يؤثر على قدرة التنفس لدى المرضى. ويعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا النموذجية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف من مشاكل في التنفس أثناء الإصابة.

ما هي المضاعفات الطبية ؟

يمكن أن يؤثر عدد من الأسباب على قدرة التنفس للفرد "تعتمد الحالة الطبية على سبب ضيق التنفس حيث يمكن أن يكون بسبب مشكلة في الرئة أو القلب أو الكلى أو العضلات.لذلك إذا لم يتم معالجة السبب، فقد يؤدي إلى أمراض رئيسية في الرئة أو الكلى أو القلب أو أي جهاز عضلي.

بشكل رئيسي في الرئة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها إذا أهمل أو لم يتم تشخيصه خلال المسار المبكر للمرض.لذلك يوصى بأخذ نصيحة الطبيب إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة.

متى يكون الأمر طبيعيًا ولا ينبغي على الناس الإفراط في التفكير فيه؟

إذا حدث ذلك بسبب أي حدث مثل سهر الليل أو ارتفاع درجة الحرارة ، فلا داعي للقلق إذا كان الوضع غير طبي ويمكن تحسينه ، فيمكن أن تكون مشكلة ضيق التنفس كذلك.

يجب إجراء اختبار وظائف الرئة لمعرفة سعة الرئة والمشكلة الكامنة. إنه مثل اختبار فحص ضيق التنفس. إذا كان هذا طبيعيًا وكانت وظائف الجسم الأخرى طبيعية أيضًا ، فيمكن عندئذ إبقاء الشخص تحت الملاحظة ومراقبته أثناء اختبارات وظائف الرئة على فترات منتظمة.

متى يجب أن تقلق ؟

عندما تستمر الحالة لفترة طويلة ، يجب زيارة الطبيب بالتأكيد. "إذا كانت الأعراض مستمرة ومتصاعدة ومرتبطة بأعراض أخرى ، فلا يجب إهمالها. إذا لم يكن اختبار وظائف الرئة الأساسي الأساسي لاختبار وظائف الرئة (PFT) طبيعيًا ، فمن المؤكد أنه يجب زيارة طبيب أمراض الرئة.

ما هي الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها؟

يجب أيضًا فحص الأعراض الأخرى مثل ألم الصدر ، وثقل الصدر ، والصفير ، والسعال ، والاستيقاظ ليلاً ، والشخير ، ووذمة الساقين ، والتعب إذا كان الشخص يعاني من ضيق في التنفس.