شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطوات عملية الحقن المجهري؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الحقن المجهري هو الوسيلة التى يلجأ لها الكثيرون فى حالات تأخر الحمل ويستخدم حاليا فى جميع أنحاء العالم، وحسب ما ذكره موقع cityfertility تتضمن العملية تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية في حاضنة خارج الجسم، ثم إعادة أفضل جنين إلى رحم المرأة، و تستغرق العملية حتى مرحلة نقل الأجنة، عادةً من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

إذا قرر طبيبك بعد الاستشارة الأولية (الاختبار والتشخيص) أن الحقن المجهري هو أفضل خطة بالنسبة لك ، فإليك الخطوات التي سيتبعها العلاج.

الخطوة الأولى: بدء العلاج

خلال الدورة الشهرية المنتظمة، تتعاون هرمونات الغدة النخامية الهرمون اللوتيني (LH) وهرمون تحفيز الجريب (FSH) - في نمو وإطلاق بويضة من جريب مملوء بالسوائل داخل المبيض، في حين أن العديد من البصيلات تبدأ في النمو كل شهر، فإن واحدة فقط ستنضج بما يكفي للتبويض، ويحدث التبويض (إطلاق البويضة من المبيض) بسبب زيادة هرمون LH قبل أسبوعين من بدء الدورة الشهرية.

من ناحية أخرى ، أثناء دورة الحقن المجهري من المستحسن أن تنضج عدة بويضات في نفس الوقت بحقن FSH ، مع حقنة محفزة، تُعطى لتنضج البويضات النامية قبل الجمع ومن هنا تأتي الحاجة إلى "قمع الغدة النخامية".

هناك أشكال مختلفة من علاج الحقن المجهري مع تثبيط الغدة النخامية قبل بدء التحفيز (يسمى أحيانًا خفض التنظيم الطويل) ، ومع تثبيط الغدة النخامية بعد بدء التحفيز (تسمى أحيانًا دورة المضاد).

الخطوة الثانية: تنشيط المبيض

تتضمن هذه المرحلة تحفيز المبايض بالأدوية لتعزيز نمو البصيلات التي تحتوي على البويضات، و يتم ذلك عن طريق حقن FSH اليومية لمدة تتراوح بين 9 و 14 يومًا، جرعة FSH المستخدمة أعلى قليلاً مما تنتجه المرأة بشكل طبيعي وهذا على أمل تحفيز نمو بصيلات متعددة.

يتم مراقبة استجابة المبايض عن طريق الموجات فوق الصوتية وفحوصات الدم المنتظمة. تتعلم معظم النساء إدارة الحقن بأنفسهن ، أو قد يساعد شركائهن ، وهذا يساعد على تقليل عدد زيارات العيادة.

الخطوة الثالثة: الحقن

تنتهي مرحلة تحفيز المبيض بمجرد أن تظهر الموجات فوق الصوتية أن عدد البصيلات وحجمها كافيان ثم يتم إيقاف حقن FSH ومناهض GnRH (مثبط الغدة النخامية). بمجرد أن يؤكد منسق الخصوبة الخاص بك على وقت إجرائك مع غرفة العمليات ، فإنه سوف ينصحك بالوقت المحدد.

ويتم سحب البويضات في الصباح الثاني بعد الحقن النهائي (بعد 34-36 ساعة).

الخطوة الرابعة: سحب البويضات وجمع السائل المنوي

سيقوم الأخصائي الخاص بك بعد ذلك بإجراء عملية سحب البويضات أو "التقاط" البويضات أثناء تناولك لتخدير خفيف، و يتضمن ذلك تمرير مسار موجه بالموجات فوق الصوتية ، بإبرة دقيقة ، عبر القناة المهبلية وفي كل جريب في المبيض يتم بعد ذلك استخراج السائل الموجود في الجريب في أنبوب اختبار ودراسته تحت المجهر للبحث عن البويضات.

تستغرق هذه العملية من 20 إلى 30 دقيقة ، اعتمادًا على عدد البصيلات التي تكونت، و بعد سحب البويضات ، ستستريح لمدة ساعة قبل العودة إلى المنزل. يوصي مركز المدينة للخصوبة المرضى بأخذ يوم إجازة من العمل وتجنب أي تمارين شاقة.

الخطوة الخامسة: الإخصاب (التلقيح) ونمو الجنين

بعد ذلك ، يتم غسل عينة الحيوانات المنوية وتركيزها ، ثم إضافتها إلى البويضات بعد حوالي أربع ساعات من استخراج البويضات، و يتم وضع الحيوانات المنوية والبويضات في حاضنة طوال الليل ويتم فحص البويضات في اليوم التالي بحثًا عن علامات الإخصاب. عادةً ما يتم تخصيب 60 إلى 70٪ من البويضات إذا بدت عينة الحيوانات المنوية طبيعية.

الخطوة السادسة: نقل الأجنة

يحدث نقل الأجنة بعد يومين إلى خمسة أيام من استخراج البويضات، و يتم إدخال الجنين المختار للنقل في قسطرة بلاستيكية رفيعة (أنبوب ناعم) ، والتي يتم تمريرها عبر عنق الرحم إلى الرحم ويتم إطلاقها برفق، و تستغرق العملية نفسها بضع دقائق فقط وعادة ما تكون غير مؤلمة.

بشكل عام ، يتم نقل جنين واحد فقط ، أو جنينين في حالات استثنائية - وهذا يعتمد على ظروفك الفردية وجودة الجنين.

بعد النقل ، قد تكون بعض الأجنة المتبقية مناسبة للتزجيج (التجميد السريع) ، وهذا الخيار متاح لجميع المرضى الذين يخضعون لعلاج أطفال الأنابيب، و يمكن استخدام الأجنة المجمدة في الدورات اللاحقة إذا لم تنجح الأجنة الأولى، و لكي تكون الأجنة مناسبة للتجميد ، يجب ألا تظهر عليها علامات التطور غير الطبيعي / البطيء.

الخطوة 7: المرحلة الأصفرية

المرحلة الأصفرية هي فترة أسبوعين بين نقل الجنين واختبار الحمل، وخلال هذا الوقت من المهم أن تعتني بنفسك وتحافظ على صحتك وعافيتك. سيتم تشجيعك على الحد من النشاط الشاق لمدة 24 ساعة بعد النقل.

دواء البروجسترون الذي تبدأ في تناوله بعد استرجاع البويضات يمكن أن يسبب أحيانًا التعب والغثيان والتشنج والانتفاخ، و يمكنك اختيار تناول مسكن إذا شعرت بأي إزعاج إذا كنت قلقًا من أي أعراض ، فاتصل بمركز الخصوبة الخاص بك وتحدث مع منسق الخصوبة.

قد يحدث النزيف المهبلي قبل الموعد المحدد لاختبار الحمل ، لكن هذا لا يعني دائمًا أن العلاج كان غير ناجح، يجب أن تستمر في استخدام أي أدوية علاجية حتى تبدأ الدورة الشهرية كاملة أو تتلقى أنت وأخصائيك نتائج فحص الدم.