شكرا لقرائتكم خبر عن علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يحدث اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط للأطفال، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على البالغين إلى مستوى معين.وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية الأمريكي، يواجه حوالي 2.5 % من الأشخاص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين، ويمكن للعديد من الفتيات المصابات بهذه الحالة ألا يتم تشخيصهن، يمكن أن تنمو هذه الأعراض مع تقدم العمر وتسبب حالات أكثر خطورة.

وفقا لتقرير موقع " webmd"، يمكن أن يتسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين في بعض الأعراض المختلفة عن الأطفال، كما يواجه البالغون هذا المرض النفسي بطريقة مختلفة ويسبب تأثيرًا أكبر على حياتهم، وبعض الأعراض الرئيسية لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين، تتمثل فى:

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين1. قلة التركيز

من الأعراض الرئيسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشائعة لدى كل من البالغين والأطفال فقدان التركيز على الهدف، يميل الناس إلى فقدان تركيزهم بسرعة كبيرة عندما يعانون من اضطراب نقص الانتباه.

2. غير منظمين للغاية

يميل البالغون المصابون باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أيضًا إلى أن يكونوا غير منظمين كثيرًا، وهذا لأنهم لا يأخذون وقتًا لأشياء معينة ويبقون دائمًا غائبين عن الأذهان أو ينسون الأحداث من حولهم، ويؤثر هذا أيضًا على مهاراتهم في إدارة الوقت، فهم يفقدون وقتهم في أنشطة مختلفة ويواجهون صعوبة في إدارة المواقف والأشياء في العمل.

يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على حياتهم العملية ويعطل توازن الحياة العملية مما يؤثر مرة أخرى على علاقاتهم، قد لا يلاحظ الشخص الذي يعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أبدًا ما هو الخطأ الذي يحدث في حياته. قد يواجه البالغون مشكلات مثل-

المماطلة في المهام

تظهر في وقت متأخر للأحداث

تجاهل أو ترك الواجبات أو العمل غير مكتمل

3. النسيان

يصبح النسيان جزءًا من نمط حياتهم، قد يقوم البالغون الذين يمرون بهذا الاضطراب النفسي بوظائف غريبة في أوقات مختلفة قد تبدو محرجة للغاية مثل ممارسة اليوجا في الليل، وتناول الطعام بين العمل، ونسيان الاجتماعات والأسماء والأشياء التي يجب القيام بها. أثناء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، قد يفقد الأشخاص أيضًا مسار التواريخ والأحداث قبل يوم واحد.

4. ردود فعل اندفاعية

السلوك الاندفاعي ليس مشكلة بشكل عام ولكن يمكن أن يسبب مشاكل صحية إذا كانت ردود الفعل الاندفاعية تؤثر على الشخص والأشخاص من حوله بشكل سلبي، قد يتصرفون بشكل سيئ في الدائرة الاجتماعية، ويسرعون في مهام التصرف دون التفكير كثيرًا في التأثير الذي يحدثه على بيئتهم الاجتماعية.

5. التصوير الذاتي السلبي

قد يجد البالغون أنفسهم يخلقون صورة سلبية مع الأشخاص من حولهم، يعد هذا من الأعراض الرئيسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، وسبب هذا السلوك غير معروف ولكن يميل الأشخاص إلى مواجهة مشاكل في أداء الأنشطة المختلفة ثم تقديم الأعذار لنفسهم.