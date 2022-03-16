شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول القرفة.. منها مشكلات الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض التوابل والأعشاب التي لها مكانة خاصة في طب الأعشاب بسبب فوائدها الصحية التي لا حصر لها، والقرفة هي واحدة منها، ورغم ذلك، وفقا لموقع " onlymyhealth"فإن الإفراط في استهلاك أي شيء (حتى لو كان صحيًا للغاية) أمر له أضرار. والقرفة تحتوى على مغذيات استثنائية ولكن تناولها الزائد قد يعكس الفوائد.

كيف يؤثر الإفراط في تناول القرفة على الجسم؟أمراض الجهاز التنفسي

إذا حاولت شم مسحوق القرفة يومًا ما، ستعطس على الفور، فهذه التوابل قوية تدخل جسمك على الفور من خلال الأنف، يحدث العطس والسعال وعدم الراحة في التنفس عند استنشاق القرفة المطحونة، في حين أن الأشخاص العاديين يمكن أن يرتاحوا بعد فترة، فإن أولئك الذين يعانون من الربو أو مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى يجب ألا يحاولوا ذلك.

الإفراط في تناول القرفة يمكن أن يسبب الدوار

يمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة من القرفة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، أولئك الذين لا يستطيع جسمهم التعامل مع الكثير من هذه التوابل قد يعانون من التعب والدوخة والقلق ، وما إلى ذلك. وهذا ينطبق أيضًا على استخدام زيت القرفة .

مشاكل الجهاز الهضمي

هل شعرت يومًا بالانتفاخ أو الإمساك بعد تناول القرفة؟ القرفة مركب قوي يمكن أن يغير الآلية ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، على المدى الطويل ، قد يؤدي حتى إلى القرحة وسرطان البنكرياس!

تقرحات الفم بعد الإكثار من القرفة

المكون الفعال في القرفة هو سينامالديهيد الذي من المحتمل أن يسبب تقرحات الفم، إلى جانب ذلك ، فإن الوخز أو التهيج في اللسان شائع أيضًا.