شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع في الليل قد يكون مؤشراً على ارتفاع السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء والأطباء أن الصداع في الليل قد يكون علامة تحذير مبكرة على أن مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، ونظرًا لارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء نومك، فقد تكون الأعراض أكثر وضوحًا في هذا الوقت، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا في الليل، فقد تعاني من أعراض ارتفاع السكر في الدم و"ارتفاع الجلوكوز "، لا يتم تحديده بمستوى جلوكوز معين.بينما يهدف العديد من الأشخاص إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم أقل من 180 مجم / ديسيلتر خلال النهار ، يهدف بعض الأشخاص إلى النطاق الأدنى من 120 أو 140 مجم / ديسيلتر في الليل، عندما لا يأكلون.

في الليل ، تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم قلة النوم ، والاستيقاظ كثيرًا للتبول أو لشرب الماء، والصداع، وجفاف الفم ، والغثيان."

بينما قد ترتفع مستويات السكر في الدم ليلاً ، فمن الجدير بالذكر أن الزيادة نادراً ما تكون كبيرة بما يكفي لإلحاق الضرر بالجسم.

أعراض أخرى لارتفاع السكر في الدم

يُعد الجلوكوز الزائد من المشاكل المثيرة للقلق بسبب ارتباطه بتلف الأعصاب، ولكنه قد يتسبب أيضًا في جعل الغدد العرقية تعمل بشكل صحيح وقد يؤدي ذلك إلى التعرق غير الكافي، أو التعرق المفرط، اعتمادًا على كيفية تلف الغدد.

عندما تتوقف الأعصاب عن العمل، يمكن للأفراد أيضًا أن يصابوا باعتلال الأعصاب السكري ، مما قد يؤدي إلى البتر في الحالات الشديدة.

يمكن أن تشير الدبابيس والإبر أو الإحساس بالوخز المستمر في اليدين والقدمين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كيفية تنظيم ارتفاع مستويات السكر في الدم

شرب المزيد من الماء مهم للتحكم في الجلوكوز لأنه يسمح للجسم بالتخلص من أي سكر زائد.

يجب أيضًا إدارة تناول الكربوهيدرات بكفاءة، حيث يقسم الجسم المغذيات إلى سكر.

قالت ماجي باورز، رئيس الرعاية الصحية والتعليم في الجمعية الأمريكية للسكري: "مرض السكري هو عندما تكون مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز أعلى من المعتاد والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة والفواكه والحليب والحلويات هي التي يمكن أن تسبب هذا الارتفاع."

لذلك يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة ، بينما يجب التركيز على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف.

يمكن أن توفر التمارين الرياضية أيضًا تأثيرات طويلة الأمد، مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق لمدة تصل إلى 48 ساعة.