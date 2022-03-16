شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض المياه الزرقاء على العين عند الأطفال وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المياه الزرقاء على العين أو الجلوكوما أكثر شيوعًا بين البالغين، وهى من أمراض العيون التي يمكن أن تسبب فقدان البصر والعمى، لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الرضع والأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض المياه الزرقاء على العين عند الأطفال وعلاجها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

على الرغم من ندرة مرض الجلوكوما عند الأطفال، إلا أنه يمكن أن يتلف الأعصاب الموجودة في مؤخرة العين والتي تسمى العصب البصري، مما يؤدي إلى فقدان البصر بشكل تدريجي.

وتعتبر الجلوكوما أكثر شيوعًا عند كبار السن ولكن يمكن أن تتطور في أي عمر، ويحدث مرض الجلوكوما الخلقي عند الولادة بينما يحدث الجلوكوما عند الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من العمر.

شكل آخر من أشكال الجلوكوما يسمى جلوكوما الأحداث التى يمكن أن يصاب به الأطفال حتى سن العاشرة.وعادةً ما يكون لدى الرضع والأطفال المصابين بالجلوكوما علامات وأعراض مختلفة عن البالغين.

إن أفضل طريقة للبحث عن الجلوكوما لدى البالغين هي عن طريق الفحص ولكن عند الأطفال، فإن العلامات الشائعة للمياه الزرقاء على العين هي الضبابية فى الرؤية، وسيلان الدموع المفرط للعينين، والنفور من الضوء، وفي بعض الأحيان عدم القدرة على فتح العينين".

وأضاف الموقع أن "كل هذه الأعراض الثلاثة هي مؤشرات جيدة على إصابة طفل بمرض الجلوكوما وفي مثل هذه الحالات ، يجب نقل الطفل إلى المستشفى ويجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن".

والعديد من حالات الجلوكوما لدى الأطفال ليس لها سبب محدد ويمكن تحديدها وتعتبر الجلوكوما الأولية عندما يكون سبب الجلوكوما أو يرتبط بحالة أو مرض معين، فإنه يسمى الجلوكوما الثانوي.

تشمل الأمثلة على الحالات التي يمكن أن تترافق مع الجلوكوما في مرحلة الطفولة متلازمة أكسينفيلد-ريجر - وهو اضطراب في العين يتميز بتشوهات في الجزء الأمامي من العين، وأنيريديا - وهو اضطراب في العين يتميز بغياب كامل أو جزئي للقزحية، ومتلازمة ستورج ويبر - حالة عصبية ورم ليفي عصبي - اضطرابات وراثية تتسبب في تشكل الأورام على الأنسجة العصبية ، أو استخدام الستيرويد المزمن ، أو الصدمات ، أو جراحة العين السابقة في مرحلة الطفولة.

لا يصاب جميع المرضى الذين يعانون من هذه الحالات بمرض الجلوكوما، لكن نسبة الإصابة بالجلوكوما لديهم أعلى بكثير من المتوسط ​​، ويجب مراقبتها بانتظام.

والجلوكوما لدى الأطفال يتم علاجها عن طريق خفض ضغط العين بالأدوية أو الجراحة لكن يتم علاج معظم حالات الجلوكوما الأولية للأطفال بالجراحة.

وإجراءات أخرى تخلق مسارًا التفافيًا للسائل المائي (السائل الذي تصنعه العين) ليخرج من العين إلى جانب ذلك ، يمكن أن تكون إجراءات الليزر مفيدة أيضًا في بعض الحالات.

قطرات خفض ضغط العين والأدوية عن طريق الفم هي العلاجات الأساسية للجلوكوما الثانوية والأحداث وغالبًا ما تستخدم كعلاج إضافي بعد الجراحة في الجلوكوما للأطفال الأولية.