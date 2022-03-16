جفاف العين.. تعرّف على العوارض والعلاجات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - مرض جفاف العين هو حالة شائعة تحدث عندما لا تتمكن الدموع من توفير الرطوبة الكافية لعينيك. يمكن أن تكون الدموع غير كافية وغير مستقرة، وهذا أحد أسباب جفاف العين. في الحقيقة، إذا كنت تعاني من جفاف أو احمرار العين، فقد تواجه بعض العوارض.

أسباب جفاف العين

يمكن أن يكون جفاف العين موقتًا أو مزمنًا. يحدث ذلك بشكل عام عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع أو عندما تتبخّر الدموع بسرعة كبيرة. فيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي الى جفاف العين:

الشيخوخة: على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بجفاف العين، إلا أن هذه الحالة تصبح أكثر شيوعًا مع التقدّم في العمر. تميل العين الجافة إلى التأثير على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لأن إنتاج الدموع ينخفض مع التقدّم في العمر.

استخدام الكمبيوتر: يعاني بعض الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر من إجهاد العين وصداع التوتر. بالإضافة إلى هذه المشاكل، يمكن أن يؤثر التحديق في الكمبيوتر في كثير من الأحيان على دموعك ويؤدي إلى جفاف العين.

سن اليأس: يمكن أن تلعب الهرمونات دورًا في جفاف العين. تعاني بعض النساء من عوارض جفاف العين أثناء الحمل أو انقطاع الطمث أو أثناء استخدام حبوب منع الحمل. في الواقع، تحفّز الهرمونات إنتاج الدموع، لذلك يمكن أن يؤدي عدم التوازن إلى تقليل إفراز الدموع.

نقص فيتامين أ: يعزز فيتامين أ صحة العيون، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين إلى جفاف العين وإعاقات أخرى في الرؤية، مثل العمى الليلي. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ البيض والجزر والأسماك والسبانخ والبروكلي والفلفل.

متلازمة سجوجرن: وهي اضطراب في المناعة الذاتية يتسبب في مهاجمة خلايا الدم البيضاء للغدد اللعابية والغدد المسيلة للدموع، مما يقلل من إفراز الدموع.

الحساسية: يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى جفاف العين المزمن. قد تظهر حكّة في عينيك والاحمرار.

انخفاض نسبة الرطوبة: يساهم الهواء الجاف أيضًا في جفاف العين. يمكن أن يحدث هذا إذا كانت الرطوبة منخفضة في منزلك أو إذا كنت تنامين أو تعملين بجوار فتحة تهوية.

العدسات اللاصقة: يعدّ الاستخدام الطويل الأمد للعدسات اللاصقة عامل خطر آخر للإصابة بجفاف العين المزمن. وذلك لأنّ بعض العدسات تمنع وصول الأكسجين إلى القرنية.

عوارض جفاف العين

قد تشمل العلامات والعوارض التي تؤكّد إصابتك بجفاف العين ما يلي:

إحساس بالوخز أو الحرقان أو الخدش في عينيك

وجود مخاط خيطي في عينيك أو حولهما

الحساسية للضوء

احمرار العين

إحساس بوجود شيء في عينيك

صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة

صعوبة القيادة ليلًا

العيون الدامعة، وهي استجابة الجسم لتهيج جفاف العين

عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين

علاجات ونصائح للراحة

علاج جفاف العين يعتمد على السبب. ولكن بشكل عام، قد يكون من المفيد تجنّب:

التدخين

التواجد في الأماكن الجافة، بما في ذلك الصحاري والطائرات

استخدام مجففات الشعر أو المراوح مباشرة على وجهك

كما يمكنك اعتماد التالي للتخفيف من عوارض جفاف العين والشعور بالراحة:

استخدام قطرات العين

النظر بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر أو الكتاب لإعطاء عينيك استراحة

ارتداء النظارات أو واقي العين لمنع الرياح

استخدام العدسات اللاصقة المخصصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف العين

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختصّ

تناول مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية.